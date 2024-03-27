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Эксперт заявил о незаконности конфискации российских активов
Эксперт заявил о незаконности конфискации российских активов - 27.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт заявил о незаконности конфискации российских активов
Конфискация российских активов противоречит международному законодательству независимо от цели, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:29+0300
2024-03-27T11:29+0300
2024-03-27T11:52+0300
замороженные российские активы
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Конфискация российских активов противоречит международному законодательству независимо от цели, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Издание Guardian ранее сообщало, что в ЕС обсуждают сохранение в союзе части доходов с замороженных российских активов для их возможного использования в будущем на юридические тяжбы с РФ. А в среду газета Politico сообщила, что ЕС уже решил удержать на эти цели 5 миллиардов евро. "Конфискация российских активов противоречит международному законодательству независимо от размера, формы и цели конфискации. Возмещать России придется и эти 5 миллиардов евро, составляющих около 2% от суммы замороженных активов", - сказал Осадчий. Возмещение, по мнению эксперта, может осуществляться в форме конфискации активов, принадлежащих резидентам ЕС. Он подчеркнул, что в России еще остаются активы на многие миллиарды евро, принадлежащие резидентам союза. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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замороженные российские активы, ес
замороженные российские активы, ЕС
Эксперт заявил о незаконности конфискации российских активов
Аналитик Осадчий: конфискация российских активов незаконна независимо от цели
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Конфискация российских активов противоречит международному законодательству независимо от цели, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Издание Guardian ранее сообщало, что в ЕС обсуждают сохранение в союзе части доходов с замороженных российских активов для их возможного использования в будущем на юридические тяжбы с РФ. А в среду газета Politico сообщила, что ЕС уже решил удержать на эти цели 5 миллиардов евро.
"Конфискация российских активов противоречит международному законодательству независимо от размера, формы и цели конфискации. Возмещать России придется и эти 5 миллиардов евро, составляющих около 2% от суммы замороженных активов", - сказал Осадчий.
Возмещение, по мнению эксперта, может осуществляться в форме конфискации активов, принадлежащих резидентам ЕС. Он подчеркнул, что в России еще остаются активы на многие миллиарды евро, принадлежащие резидентам союза.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.