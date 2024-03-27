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Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем
Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем - 27.03.2024, ПРАЙМ
Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем
В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T08:49+0300
2024-03-27T08:49+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
опек
?1711518568
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой половине дня российская валюта начала постепенно сдавать позиции и завершила вечернюю сессию на отрицательной территории. Курс доллара США вырос на 0,13% до 92,70 рублей, евро подорожал на 0,01% до 100,43 рубля, а китайский юань прибавил 0,17%, поднявшись до 12,79 рубля. В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума в 92,38 рубля, после чего последовал разворот вверх на фоне общего укрепления американской валюты на глобальном валютном рынке. Нефтяные котировки снизились на 0,9% до $85,24 за баррель марки Brent, на что повлияло как укрепление доллара США, так и коррекция после предыдущего роста цен на энергоносители. Тем не менее, сдержанному ослаблению рубля по-прежнему препятствовали факторы налогового периода в России, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, а также жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. На рынке нефти участники продолжают следить за планами ОПЕК+ по контролю над добычей сырья. В апреле альянс готов подтвердить свою политику сокращения производства на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в России. Атаки беспилотников на российские НПЗ вызывают опасения по поводу поставок и предложения нефти. В среду 27 марта стоимость барреля Brent составляет $84,92. Продавцы отступают от сопротивления $87,5, чтобы затем возобновить наступление. Нисходящая коррекция от $87,66 выглядит завершенной, поэтому следует наблюдать за тем, сумеют ли покупатели преодолеть уровень $86,6. Если торги закроются выше этой отметки, то можно ожидать возвращения цены к $87,5. Успех быков будет зависеть от динамики индекса доллара. По рублю ожидается консолидация в диапазоне 92,3-93 рубля за доллар с последующим ростом выше 93,5 рубля. Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 3285,54 п., индекс РТС - на 0,05%, до 1116,21 п. Два дня индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3275 - 3291 п. По техническому анализу индекс готов выйти вверх. Если сегодня не последует прорыва 3291, то ждем хода вниз к 3275 с последующим прорывом к 3246 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи, опек
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи, ОПЕК
08:49 27.03.2024
 

Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой половине дня российская валюта начала постепенно сдавать позиции и завершила вечернюю сессию на отрицательной территории.

Курс доллара США вырос на 0,13% до 92,70 рублей, евро подорожал на 0,01% до 100,43 рубля, а китайский юань прибавил 0,17%, поднявшись до 12,79 рубля.

В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума в 92,38 рубля, после чего последовал разворот вверх на фоне общего укрепления американской валюты на глобальном валютном рынке.

Нефтяные котировки снизились на 0,9% до $85,24 за баррель марки Brent, на что повлияло как укрепление доллара США, так и коррекция после предыдущего роста цен на энергоносители.

Тем не менее, сдержанному ослаблению рубля по-прежнему препятствовали факторы налогового периода в России, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, а также жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

На рынке нефти участники продолжают следить за планами ОПЕК+ по контролю над добычей сырья. В апреле альянс готов подтвердить свою политику сокращения производства на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в России. Атаки беспилотников на российские НПЗ вызывают опасения по поводу поставок и предложения нефти.

В среду 27 марта стоимость барреля Brent составляет $84,92. Продавцы отступают от сопротивления $87,5, чтобы затем возобновить наступление. Нисходящая коррекция от $87,66 выглядит завершенной, поэтому следует наблюдать за тем, сумеют ли покупатели преодолеть уровень $86,6. Если торги закроются выше этой отметки, то можно ожидать возвращения цены к $87,5. Успех быков будет зависеть от динамики индекса доллара.

По рублю ожидается консолидация в диапазоне 92,3-93 рубля за доллар с последующим ростом выше 93,5 рубля.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 3285,54 п., индекс РТС - на 0,05%, до 1116,21 п. Два дня индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3275 - 3291 п. По техническому анализу индекс готов выйти вверх. Если сегодня не последует прорыва 3291, то ждем хода вниз к 3275 с последующим прорывом к 3246 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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