https://1prime.ru/20240327/analitika-846734634.html

Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем

Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем - 27.03.2024, ПРАЙМ

Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем

В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T08:49+0300

2024-03-27T08:49+0300

2024-03-27T08:49+0300

мнения аналитиков

курсы валют

нефть

индекс мосбиржи

опек

?1711518568

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой половине дня российская валюта начала постепенно сдавать позиции и завершила вечернюю сессию на отрицательной территории. Курс доллара США вырос на 0,13% до 92,70 рублей, евро подорожал на 0,01% до 100,43 рубля, а китайский юань прибавил 0,17%, поднявшись до 12,79 рубля. В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума в 92,38 рубля, после чего последовал разворот вверх на фоне общего укрепления американской валюты на глобальном валютном рынке. Нефтяные котировки снизились на 0,9% до $85,24 за баррель марки Brent, на что повлияло как укрепление доллара США, так и коррекция после предыдущего роста цен на энергоносители. Тем не менее, сдержанному ослаблению рубля по-прежнему препятствовали факторы налогового периода в России, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, а также жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. На рынке нефти участники продолжают следить за планами ОПЕК+ по контролю над добычей сырья. В апреле альянс готов подтвердить свою политику сокращения производства на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в России. Атаки беспилотников на российские НПЗ вызывают опасения по поводу поставок и предложения нефти. В среду 27 марта стоимость барреля Brent составляет $84,92. Продавцы отступают от сопротивления $87,5, чтобы затем возобновить наступление. Нисходящая коррекция от $87,66 выглядит завершенной, поэтому следует наблюдать за тем, сумеют ли покупатели преодолеть уровень $86,6. Если торги закроются выше этой отметки, то можно ожидать возвращения цены к $87,5. Успех быков будет зависеть от динамики индекса доллара. По рублю ожидается консолидация в диапазоне 92,3-93 рубля за доллар с последующим ростом выше 93,5 рубля. Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 3285,54 п., индекс РТС - на 0,05%, до 1116,21 п. Два дня индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3275 - 3291 п. По техническому анализу индекс готов выйти вверх. Если сегодня не последует прорыва 3291, то ждем хода вниз к 3275 с последующим прорывом к 3246 п.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи, опек