Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем
Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем - 27.03.2024, ПРАЙМ
Снова не удалось: вот что реально происходит с рублем
В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T08:49+0300
2024-03-27T08:49+0300
2024-03-27T08:49+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой половине дня российская валюта начала постепенно сдавать позиции и завершила вечернюю сессию на отрицательной территории. Курс доллара США вырос на 0,13% до 92,70 рублей, евро подорожал на 0,01% до 100,43 рубля, а китайский юань прибавил 0,17%, поднявшись до 12,79 рубля. В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума в 92,38 рубля, после чего последовал разворот вверх на фоне общего укрепления американской валюты на глобальном валютном рынке. Нефтяные котировки снизились на 0,9% до $85,24 за баррель марки Brent, на что повлияло как укрепление доллара США, так и коррекция после предыдущего роста цен на энергоносители. Тем не менее, сдержанному ослаблению рубля по-прежнему препятствовали факторы налогового периода в России, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, а также жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. На рынке нефти участники продолжают следить за планами ОПЕК+ по контролю над добычей сырья. В апреле альянс готов подтвердить свою политику сокращения производства на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в России. Атаки беспилотников на российские НПЗ вызывают опасения по поводу поставок и предложения нефти. В среду 27 марта стоимость барреля Brent составляет $84,92. Продавцы отступают от сопротивления $87,5, чтобы затем возобновить наступление. Нисходящая коррекция от $87,66 выглядит завершенной, поэтому следует наблюдать за тем, сумеют ли покупатели преодолеть уровень $86,6. Если торги закроются выше этой отметки, то можно ожидать возвращения цены к $87,5. Успех быков будет зависеть от динамики индекса доллара. По рублю ожидается консолидация в диапазоне 92,3-93 рубля за доллар с последующим ростом выше 93,5 рубля. Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 3285,54 п., индекс РТС - на 0,05%, до 1116,21 п. Два дня индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3275 - 3291 п. По техническому анализу индекс готов выйти вверх. Если сегодня не последует прорыва 3291, то ждем хода вниз к 3275 с последующим прорывом к 3246 п.
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ходе торгов во вторник 26 марта рублю не удалось сохранить восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам. После некоторого укрепления в первой половине дня российская валюта начала постепенно сдавать позиции и завершила вечернюю сессию на отрицательной территории.
Курс доллара США вырос на 0,13% до 92,70 рублей, евро подорожал на 0,01% до 100,43 рубля, а китайский юань прибавил 0,17%, поднявшись до 12,79 рубля.
В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума в 92,38 рубля, после чего последовал разворот вверх на фоне общего укрепления американской валюты на глобальном валютном рынке.
Нефтяные котировки снизились на 0,9% до $85,24 за баррель марки Brent, на что повлияло как укрепление доллара США, так и коррекция после предыдущего роста цен на энергоносители.
Тем не менее, сдержанному ослаблению рубля по-прежнему препятствовали факторы налогового периода в России, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, а также жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.
На рынке нефти участники продолжают следить за планами ОПЕК+ по контролю над добычей сырья. В апреле альянс готов подтвердить свою политику сокращения производства на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в России. Атаки беспилотников на российские НПЗ вызывают опасения по поводу поставок и предложения нефти.
В среду 27 марта стоимость барреля Brent составляет $84,92. Продавцы отступают от сопротивления $87,5, чтобы затем возобновить наступление. Нисходящая коррекция от $87,66 выглядит завершенной, поэтому следует наблюдать за тем, сумеют ли покупатели преодолеть уровень $86,6. Если торги закроются выше этой отметки, то можно ожидать возвращения цены к $87,5. Успех быков будет зависеть от динамики индекса доллара.
По рублю ожидается консолидация в диапазоне 92,3-93 рубля за доллар с последующим ростом выше 93,5 рубля.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 3285,54 п., индекс РТС - на 0,05%, до 1116,21 п. Два дня индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3275 - 3291 п. По техническому анализу индекс готов выйти вверх. Если сегодня не последует прорыва 3291, то ждем хода вниз к 3275 с последующим прорывом к 3246 п.
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