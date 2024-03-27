IT ликует: акции выбились в лидеры роста - 27.03.2024, ПРАЙМ
IT ликует: акции выбились в лидеры роста
Российский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, индекс РТС — на 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T08:57+0300
2024-03-27T08:57+0300
2024-03-27T08:57+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, индекс РТС — на 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи сопротивления в области 3300 п. с начала прошлой недели, а объемы торгов снижаются уже четыре сессии подряд. Выход из этой консолидации может определить дальнейшую траекторию на российском рынке акций.В разрезе по секторам наилучшую динамику показали акции ИТ-сегмента. Совокупная выручка российских ИТ-компаний в 2023 году составила 5,5 трлн рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, отметил министр цифрового развития Максут Шадаев. Позитивным настроениям в сегменте способствовали также новости о возможных слияниях. "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие ИТ-компании, в частности МТС, ВК и Ростелеком, обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем. Акции ГК "Астра", упомянутой в списке потенциальных приобретений, выбились в лидеры роста.Прибыль банковского сектора, по оценке Банка России, в феврале снизилась на 22% по сравнению с январем, до 275 млрд руб. Доходность на капитал составила 23% по сравнению с 30% в январе. При этом, как отметил регулятор, такие результаты все еще выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Хотя ухудшение результатов банков в текущем году на фоне рекордной прибыли прошлого года в целом ожидаемо из-за высокой ключевой ставки, акции ВТБ и МКБ отреагировали снижением.Сегодня Whoosh раскроет результаты за 2023 год. Акционеры Группы "Черкизово" сегодня проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год, а акционеры HeadHunter—по вопросу о редомициляции с Кипра в САР в Калининграде. После закрытия основной торговой сессии ожидается публикация данных от Росстата по объемам промышленного производства в феврале.
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, индекс РТС — на 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи сопротивления в области 3300 п. с начала прошлой недели, а объемы торгов снижаются уже четыре сессии подряд. Выход из этой консолидации может определить дальнейшую траекторию на российском рынке акций.
В разрезе по секторам наилучшую динамику показали акции ИТ-сегмента. Совокупная выручка российских ИТ-компаний в 2023 году составила 5,5 трлн рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, отметил министр цифрового развития Максут Шадаев. Позитивным настроениям в сегменте способствовали также новости о возможных слияниях. "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие ИТ-компании, в частности МТС, ВК и Ростелеком, обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем. Акции ГК "Астра", упомянутой в списке потенциальных приобретений, выбились в лидеры роста.
Прибыль банковского сектора, по оценке Банка России, в феврале снизилась на 22% по сравнению с январем, до 275 млрд руб. Доходность на капитал составила 23% по сравнению с 30% в январе. При этом, как отметил регулятор, такие результаты все еще выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Хотя ухудшение результатов банков в текущем году на фоне рекордной прибыли прошлого года в целом ожидаемо из-за высокой ключевой ставки, акции ВТБ и МКБ отреагировали снижением.
Сегодня Whoosh раскроет результаты за 2023 год. Акционеры Группы "Черкизово" сегодня проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год, а акционеры HeadHunter—по вопросу о редомициляции с Кипра в САР в Калининграде. После закрытия основной торговой сессии ожидается публикация данных от Росстата по объемам промышленного производства в феврале.
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