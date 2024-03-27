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IT ликует: акции выбились в лидеры роста - 27.03.2024, ПРАЙМ
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IT ликует: акции выбились в лидеры роста
IT ликует: акции выбились в лидеры роста - 27.03.2024, ПРАЙМ
IT ликует: акции выбились в лидеры роста
Российский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, индекс РТС — на 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T08:57+0300
2024-03-27T08:57+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
?1711519064
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, индекс РТС — на 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи сопротивления в области 3300 п. с начала прошлой недели, а объемы торгов снижаются уже четыре сессии подряд. Выход из этой консолидации может определить дальнейшую траекторию на российском рынке акций.В разрезе по секторам наилучшую динамику показали акции ИТ-сегмента. Совокупная выручка российских ИТ-компаний в 2023 году составила 5,5 трлн рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, отметил министр цифрового развития Максут Шадаев. Позитивным настроениям в сегменте способствовали также новости о возможных слияниях. "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие ИТ-компании, в частности МТС, ВК и Ростелеком, обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем. Акции ГК "Астра", упомянутой в списке потенциальных приобретений, выбились в лидеры роста.Прибыль банковского сектора, по оценке Банка России, в феврале снизилась на 22% по сравнению с январем, до 275 млрд руб. Доходность на капитал составила 23% по сравнению с 30% в январе. При этом, как отметил регулятор, такие результаты все еще выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Хотя ухудшение результатов банков в текущем году на фоне рекордной прибыли прошлого года в целом ожидаемо из-за высокой ключевой ставки, акции ВТБ и МКБ отреагировали снижением.Сегодня Whoosh раскроет результаты за 2023 год. Акционеры Группы "Черкизово" сегодня проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год, а акционеры HeadHunter—по вопросу о редомициляции с Кипра в САР в Калининграде. После закрытия основной торговой сессии ожидается публикация данных от Росстата по объемам промышленного производства в феврале.
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Анна Буйлакова
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
08:57 27.03.2024
 

IT ликует: акции выбились в лидеры роста

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Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, индекс РТС — на 0,05%. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи сопротивления в области 3300 п. с начала прошлой недели, а объемы торгов снижаются уже четыре сессии подряд. Выход из этой консолидации может определить дальнейшую траекторию на российском рынке акций.
В разрезе по секторам наилучшую динамику показали акции ИТ-сегмента. Совокупная выручка российских ИТ-компаний в 2023 году составила 5,5 трлн рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, отметил министр цифрового развития Максут Шадаев. Позитивным настроениям в сегменте способствовали также новости о возможных слияниях. "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие ИТ-компании, в частности МТС, ВК и Ростелеком, обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем. Акции ГК "Астра", упомянутой в списке потенциальных приобретений, выбились в лидеры роста.
Прибыль банковского сектора, по оценке Банка России, в феврале снизилась на 22% по сравнению с январем, до 275 млрд руб. Доходность на капитал составила 23% по сравнению с 30% в январе. При этом, как отметил регулятор, такие результаты все еще выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Хотя ухудшение результатов банков в текущем году на фоне рекордной прибыли прошлого года в целом ожидаемо из-за высокой ключевой ставки, акции ВТБ и МКБ отреагировали снижением.
Сегодня Whoosh раскроет результаты за 2023 год. Акционеры Группы "Черкизово" сегодня проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год, а акционеры HeadHunter—по вопросу о редомициляции с Кипра в САР в Калининграде. После закрытия основной торговой сессии ожидается публикация данных от Росстата по объемам промышленного производства в феврале.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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