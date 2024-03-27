Нефть снова давит. Удержится ли рынок? - 27.03.2024, ПРАЙМ
Нефть снова давит. Удержится ли рынок?
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы на... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T09:01+0300
2024-03-27T09:01+0300
2024-03-27T09:01+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел к коррекционному снижению, теряя 0,9% и торгуясь в районе 84,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня отметим публикацию статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из российских данных отметим выход цифр по промышленному производству за февраль.По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив основную сессию в районе 3 286 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях, чему будет способствовать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом, в случае если в ходе сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent сможет вернуться в диапазон 85 – 90 долларов за баррель, наш рынок отыграет утренние потери и к концу торгов может выйти в плюс. Отметим, что индекс Мосбиржи продолжает удерживать позиции выше поддержки на уровне 3 270 пунктов, что говорит в пользу сохранения позитивной тенденции. В случае ухода под данную отметку ожидаем активизации коррекционных настроений на российском рынке.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск изменения котировок доллара, евро и юаня укладываются в 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92,8, 100,5 и 12,79 рубля. В ходе сессии национальная валюта может оказаться под некоторым давлением на фоне снижения цен на нефть. При этом мы не ожидаем существенного подъема котировок основных мировых, сдерживать который будет повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии завтрашних налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит движение в середине диапазона 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел к коррекционному снижению, теряя 0,9% и торгуясь в районе 84,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня отметим публикацию статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из российских данных отметим выход цифр по промышленному производству за февраль.
По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив основную сессию в районе 3 286 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях, чему будет способствовать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом, в случае если в ходе сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent сможет вернуться в диапазон 85 – 90 долларов за баррель, наш рынок отыграет утренние потери и к концу торгов может выйти в плюс. Отметим, что индекс Мосбиржи продолжает удерживать позиции выше поддержки на уровне 3 270 пунктов, что говорит в пользу сохранения позитивной тенденции. В случае ухода под данную отметку ожидаем активизации коррекционных настроений на российском рынке.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск изменения котировок доллара, евро и юаня укладываются в 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92,8, 100,5 и 12,79 рубля. В ходе сессии национальная валюта может оказаться под некоторым давлением на фоне снижения цен на нефть. При этом мы не ожидаем существенного подъема котировок основных мировых, сдерживать который будет повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии завтрашних налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит движение в середине диапазона 90 – 95 рублей.
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