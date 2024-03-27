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Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит
Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит - 27.03.2024, ПРАЙМ
Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит
Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, закрытие "вечерки" - выше 3288 п. Ориентиром движения после выкупа глубокой просадки по-прежнему значится планка 3300... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:22+0300
2024-03-27T10:22+0300
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индекс мосбиржи
?1711524166
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, закрытие "вечерки" - выше 3288 п. Ориентиром движения после выкупа глубокой просадки по-прежнему значится планка 3300 п., и это уже всего 0,3%.Восстановление рынка — сильный сигнал к продолжению роста, отражающий повышенный спрос на бумаги, даже в условиях жесткой внешней среды и трагических событий в стране.Волатильность индекса упала до 0,5%, амплитуда колебаний рубля также снизилась до полпроцента — рынки стабилизировались, эмоции поутихли, риски были переоценены. Возврат на исходные пятницы, до всех событий, — наш базовый сценарий, и, по сути, он уже реализовался. В апреле индекс может пойти на штурм двухлетних максимумов, а к концу года — быть дороже 3650 п.Сильнее рынка вчера были акции ИТ-компаний: бумаги Группы Астра переписали исторические максимумы, а расписки Ozon взлетели на пики осени 2021 г. Слабее рынка оказались акции НОВАТЭКа после дивотсечки и неожиданного перехода прав на пакет в проекте "Сахалин – 2" к Газпрому.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
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5
4.7
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192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, торги, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, Торги, индекс Мосбиржи
10:22 27.03.2024
 

Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, закрытие "вечерки" - выше 3288 п. Ориентиром движения после выкупа глубокой просадки по-прежнему значится планка 3300 п., и это уже всего 0,3%.
Восстановление рынка — сильный сигнал к продолжению роста, отражающий повышенный спрос на бумаги, даже в условиях жесткой внешней среды и трагических событий в стране.
Волатильность индекса упала до 0,5%, амплитуда колебаний рубля также снизилась до полпроцента — рынки стабилизировались, эмоции поутихли, риски были переоценены. Возврат на исходные пятницы, до всех событий, — наш базовый сценарий, и, по сути, он уже реализовался. В апреле индекс может пойти на штурм двухлетних максимумов, а к концу года — быть дороже 3650 п.
Сильнее рынка вчера были акции ИТ-компаний: бумаги Группы Астра переписали исторические максимумы, а расписки Ozon взлетели на пики осени 2021 г. Слабее рынка оказались акции НОВАТЭКа после дивотсечки и неожиданного перехода прав на пакет в проекте "Сахалин – 2" к Газпрому.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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