Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит
Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит - 27.03.2024, ПРАЙМ
Волатильность рынка акций и рубля снизилась. Что это значит
Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, закрытие "вечерки" - выше 3288 п. Ориентиром движения после выкупа глубокой просадки по-прежнему значится планка 3300... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:22+0300
2024-03-27T10:22+0300
2024-03-27T10:22+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, закрытие "вечерки" - выше 3288 п. Ориентиром движения после выкупа глубокой просадки по-прежнему значится планка 3300 п., и это уже всего 0,3%.Восстановление рынка — сильный сигнал к продолжению роста, отражающий повышенный спрос на бумаги, даже в условиях жесткой внешней среды и трагических событий в стране.Волатильность индекса упала до 0,5%, амплитуда колебаний рубля также снизилась до полпроцента — рынки стабилизировались, эмоции поутихли, риски были переоценены. Возврат на исходные пятницы, до всех событий, — наш базовый сценарий, и, по сути, он уже реализовался. В апреле индекс может пойти на штурм двухлетних максимумов, а к концу года — быть дороже 3650 п.Сильнее рынка вчера были акции ИТ-компаний: бумаги Группы Астра переписали исторические максимумы, а расписки Ozon взлетели на пики осени 2021 г. Слабее рынка оказались акции НОВАТЭКа после дивотсечки и неожиданного перехода прав на пакет в проекте "Сахалин – 2" к Газпрому.
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, закрытие "вечерки" - выше 3288 п. Ориентиром движения после выкупа глубокой просадки по-прежнему значится планка 3300 п., и это уже всего 0,3%.
Восстановление рынка — сильный сигнал к продолжению роста, отражающий повышенный спрос на бумаги, даже в условиях жесткой внешней среды и трагических событий в стране.
Волатильность индекса упала до 0,5%, амплитуда колебаний рубля также снизилась до полпроцента — рынки стабилизировались, эмоции поутихли, риски были переоценены. Возврат на исходные пятницы, до всех событий, — наш базовый сценарий, и, по сути, он уже реализовался. В апреле индекс может пойти на штурм двухлетних максимумов, а к концу года — быть дороже 3650 п.
Сильнее рынка вчера были акции ИТ-компаний: бумаги Группы Астра переписали исторические максимумы, а расписки Ozon взлетели на пики осени 2021 г. Слабее рынка оказались акции НОВАТЭКа после дивотсечки и неожиданного перехода прав на пакет в проекте "Сахалин – 2" к Газпрому.
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