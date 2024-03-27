https://1prime.ru/20240327/argentina-846775004.html

Не зря летали. Зеленский мог вывезти из Аргентины сотни килограммов кокаина

Не зря летали. Зеленский мог вывезти из Аргентины сотни килограммов кокаина - 27.03.2024, ПРАЙМ

Не зря летали. Зеленский мог вывезти из Аргентины сотни килограммов кокаина

Один из международных картелей планировал на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милей передать дипмиссии Зеленского крупную партию кокаина, сообщает... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:50+0300

2024-03-27T13:50+0300

2024-03-27T13:50+0300

аргентина

хавьер милей

владимир зеленский

наркотики

наркомания зеленского

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Один из международных картелей планировал на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милей передать дипмиссии Зеленского крупную партию кокаина, сообщает американское издание Medium со ссылкой на перехваченную Интерполом беседу наркоторговцев.Наркоторговля всегда помогала англоязычным государствам устанавливать свои правила и дестабилизировать ситуацию в странах Латинской Америки, пишет издание. Однако о деятельности Аргентины в этой сфере до сих пор было мало известно. Но в начале 2023 года Интерпол перехватил телефонный разговор двух членов одного из международных наркокартелей. Один из них, предположительно, занимающий высокое положение, попросил другого срочно найти водителя для доставки крупной партии кокаина из штата Парана в международный аэропорт недалеко от Буэнос-Айреса.Был назван и срок – 9 декабря. А через день, 10 декабря, состоялась инаугурация новоизбранного главы Аргентины Милея. Туда было приглашено несколько международных делегаций. По словам одного из наркоторговцев, партия предназначалась именно для украинской делегации и президента Зеленского. По словам преступника, никаких проблем с доставкой не должно быть, поскольку местные власти в сговоре с наркомафией обеспечат доступ в аэропорт.Аргентина давно является ключевым транспортным наркоузлом для Латинской Америки. Этому способствует ее географическое положение – она граничит с Боливией и Парагваем, где производится немалая часть кокаина. Их границы плохо охраняются, что позволяет преступникам разработать множество маршрутов для контрабанды. А состояние аргентинской экономики таково, что люди вынуждены искать способы незаконного заработка. Перехват беседы наркоторговцев показывает, что они чувствуют себя уверенно даже в столице во время инаугурации нового главы государства.За последние годы глобальные маршруты наркоторговли изменились. До прихода к власти Зеленского и вывода войск США из Афганистана именно Украина была перевалочным пунктом в наркотрафике из Азии в Европу. Затем, после захвата силами НАТО Косово, эта территория тоже превратилась в наркоштат и военный придаток США. Возможно, отправка наркотиков при содействии Зеленского была попыткой украинских властей снова наладить наркоторговлю через Восточную Европу, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20231208/842503068.html

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аргентина, хавьер милей, владимир зеленский, наркотики, наркомания зеленского