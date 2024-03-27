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Конфискация российских активов станет подарком Пекину, пишут СМИ

Конфискация российских активов станет подарком Пекину, пишут СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ

Конфискация российских активов станет подарком Пекину, пишут СМИ

Кампания по перераспределению замороженных российских активов поможет изменить мировой рынок финансов, что подтолкнет Китай к укреплению юаня, пишет... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T16:02+0300

2024-03-27T16:02+0300

2024-03-27T16:02+0300

экономика

замороженные российские активы

китай

новости

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Кампания по перераспределению замороженных российских активов поможет изменить мировой рынок финансов, что подтолкнет Китай к укреплению юаня, пишет американское издание Responsible Statecraft.Согласно изданию, замороженные российские активы одновременно стали целью жесточайших санкций на государственном уровне и вероятным инструментом экономической эскалации.Автор статьи полагает, что отчуждение российских активов нецелесообразно с экономической точки зрения, а также может привести к дискредитация "долларовой власти" США, и повышение престижа Китая с его "юанизацией".Кроме того, в случае финансовой атаки со стороны G7, Китай может получить дивиденды в виде укрепления своего образа ответственной мировой державы и увеличения доли юаня в глобальных валютных резервах, отмечает автор публикации.Однако путь к дедолларизации будет непростым, учитывая ограничения юаня внутри страны и препятствия для его международного использования. "Милитаризация" западных валют может способствовать укреплению юаня и созданию резервной валюты БРИКС. Тем не менее, хаотичный переход к дедолларизации, спровоцированный высокомерием Запада, может ослабить защиту международного права.Полный текст читайте на ИноСМИ

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замороженные российские активы, китай, новости