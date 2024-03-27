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Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году

Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году - 27.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году

Рост стоимости авиабилетов в России в 2024 году замедлится, так как существенного увеличения по аэропортовым сборам или по топливу не ожидается, сообщил РИА... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T14:44+0300

2024-03-27T14:44+0300

2024-03-27T14:44+0300

экономика

россия

авиабилеты

цены на авиабилеты

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рост стоимости авиабилетов в России в 2024 году замедлится, так как существенного увеличения по аэропортовым сборам или по топливу не ожидается, сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "Потенциал для роста цен точно будет снижаться, столь кратного роста по аэропортовым сборам или по топливу, как было ранее, вряд ли случится", — сказал он. Тем не менее, регулярно появляются инициативы от ряда авиакомпаний о создании тех или иных фондов на случай банкротства, планируется, что за все это должны заплатить пассажиры, продолжил эксперт. "Считаем подобные расходы из-за инициатив перекладывать на плечи пассажиров нецелесообразно. Если у регулятора получится умерить аппетиты авиакомпаний, выстроить эффективный контроль за ростом цен, то получится стабилизировать ситуацию. Также для стабилизации ситуации с ценами важно переформатировать программы субсидирования и выработать конкретные меры поддержки отрасли, чтобы компании не перекладывали расходы на граждан", — заключил Зотов.Ранее Росстат сообщил об увеличении цен на авиабилеты экономклассом.

https://1prime.ru/20240325/bilety-846685119.html

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россия, авиабилеты, цены на авиабилеты