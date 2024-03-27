Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240327/aviabilety-846778409.html
Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году
Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году - 27.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году
Рост стоимости авиабилетов в России в 2024 году замедлится, так как существенного увеличения по аэропортовым сборам или по топливу не ожидается, сообщил РИА... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T14:44+0300
2024-03-27T14:44+0300
экономика
россия
авиабилеты
цены на авиабилеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/30/842153023_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_0ca2ccbd719a5c41db895ae177c1e8ec.jpg
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рост стоимости авиабилетов в России в 2024 году замедлится, так как существенного увеличения по аэропортовым сборам или по топливу не ожидается, сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "Потенциал для роста цен точно будет снижаться, столь кратного роста по аэропортовым сборам или по топливу, как было ранее, вряд ли случится", — сказал он. Тем не менее, регулярно появляются инициативы от ряда авиакомпаний о создании тех или иных фондов на случай банкротства, планируется, что за все это должны заплатить пассажиры, продолжил эксперт. "Считаем подобные расходы из-за инициатив перекладывать на плечи пассажиров нецелесообразно. Если у регулятора получится умерить аппетиты авиакомпаний, выстроить эффективный контроль за ростом цен, то получится стабилизировать ситуацию. Также для стабилизации ситуации с ценами важно переформатировать программы субсидирования и выработать конкретные меры поддержки отрасли, чтобы компании не перекладывали расходы на граждан", — заключил Зотов.Ранее Росстат сообщил об увеличении цен на авиабилеты экономклассом.
https://1prime.ru/20240325/bilety-846685119.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/30/842153023_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_1ce880b179ea4c4aa3b8f4a26beaa872.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авиабилеты, цены на авиабилеты
Экономика, РОССИЯ, авиабилеты, цены на авиабилеты
14:44 27.03.2024
 
Эксперт оценил тенденцию к росту цен на авиабилеты в России в этом году

Зотов: рост цен на авиабилеты в России в этом году замедлится

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рост стоимости авиабилетов в России в 2024 году замедлится, так как существенного увеличения по аэропортовым сборам или по топливу не ожидается, сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
"Потенциал для роста цен точно будет снижаться, столь кратного роста по аэропортовым сборам или по топливу, как было ранее, вряд ли случится", — сказал он.
Тем не менее, регулярно появляются инициативы от ряда авиакомпаний о создании тех или иных фондов на случай банкротства, планируется, что за все это должны заплатить пассажиры, продолжил эксперт.
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Цены на авиабилеты в экономклассе рекордно выросли
25 марта, 15:39
"Считаем подобные расходы из-за инициатив перекладывать на плечи пассажиров нецелесообразно. Если у регулятора получится умерить аппетиты авиакомпаний, выстроить эффективный контроль за ростом цен, то получится стабилизировать ситуацию. Также для стабилизации ситуации с ценами важно переформатировать программы субсидирования и выработать конкретные меры поддержки отрасли, чтобы компании не перекладывали расходы на граждан", — заключил Зотов.
Ранее Росстат сообщил об увеличении цен на авиабилеты экономклассом.
 
ЭкономикаРОССИЯавиабилетыцены на авиабилеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала