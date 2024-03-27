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"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде - 27.03.2024, ПРАЙМ
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"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде
"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде
"Авито" завершил редомициляцию шведской Avito AB в специальный административный район (САР) Калининграда на территории острова Октябрьский, МКООО "Авито Финанс" | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T18:01+0300
2024-03-27T18:01+0300
экономика
россия
авито
редомициляция в россию
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Авито" завершил редомициляцию шведской Avito AB в специальный административный район (САР) Калининграда на территории острова Октябрьский, МКООО "Авито Финанс" станет ее правопреемником, следует из комментария "Авито" РИА Новости и записи в материалах САР. "Авито" завершил редомициляцию шведской компании Avito AB, "Авито Финанс" станет правопреемником этой компании. МКООО "Авито Финанс" вошла в структуру группы "Авито" как дочерняя компания ООО "КЕХ ЕКоммерц", — сообщили в компании. "27.03.2024 г. международная компания общество с ограниченной ответственностью "Авито Финанс" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", — говорится в материалах калининградского САР. "Авито" — одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в стране. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group. Таким образом, группа "Авито", включающая в себя "Кех Екоммерц", "Авито Холдинг" со всеми их дочерними и зависимыми обществами, которая полностью перешла под контроль нового собственника осенью 2022 года, продолжает работу как независимая частная российская IT-компания.
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россия, авито, редомициляция в россию
Экономика, РОССИЯ, Авито, редомициляция в Россию
18:01 27.03.2024
 
"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде

"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Авито" завершил редомициляцию шведской Avito AB в специальный административный район (САР) Калининграда на территории острова Октябрьский, МКООО "Авито Финанс" станет ее правопреемником, следует из комментария "Авито" РИА Новости и записи в материалах САР.
"Авито" завершил редомициляцию шведской компании Avito AB, "Авито Финанс" станет правопреемником этой компании. МКООО "Авито Финанс" вошла в структуру группы "Авито" как дочерняя компания ООО "КЕХ ЕКоммерц", — сообщили в компании.
"27.03.2024 г. международная компания общество с ограниченной ответственностью "Авито Финанс" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", — говорится в материалах калининградского САР.
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"Авито" — одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в стране. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.
Таким образом, группа "Авито", включающая в себя "Кех Екоммерц", "Авито Холдинг" со всеми их дочерними и зависимыми обществами, которая полностью перешла под контроль нового собственника осенью 2022 года, продолжает работу как независимая частная российская IT-компания.
 
ЭкономикаРОССИЯАвиторедомициляция в Россию
 
 
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