https://1prime.ru/20240327/avito-846790001.html

"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде

"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде - 27.03.2024, ПРАЙМ

"Авито" редомицилировал шведскую Avito AB в САР в Калининграде

"Авито" завершил редомициляцию шведской Avito AB в специальный административный район (САР) Калининграда на территории острова Октябрьский, МКООО "Авито Финанс" | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T18:01+0300

2024-03-27T18:01+0300

2024-03-27T18:01+0300

экономика

россия

авито

редомициляция в россию

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Авито" завершил редомициляцию шведской Avito AB в специальный административный район (САР) Калининграда на территории острова Октябрьский, МКООО "Авито Финанс" станет ее правопреемником, следует из комментария "Авито" РИА Новости и записи в материалах САР. "Авито" завершил редомициляцию шведской компании Avito AB, "Авито Финанс" станет правопреемником этой компании. МКООО "Авито Финанс" вошла в структуру группы "Авито" как дочерняя компания ООО "КЕХ ЕКоммерц", — сообщили в компании. "27.03.2024 г. международная компания общество с ограниченной ответственностью "Авито Финанс" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", — говорится в материалах калининградского САР. "Авито" — одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в стране. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group. Таким образом, группа "Авито", включающая в себя "Кех Екоммерц", "Авито Холдинг" со всеми их дочерними и зависимыми обществами, которая полностью перешла под контроль нового собственника осенью 2022 года, продолжает работу как независимая частная российская IT-компания.

https://1prime.ru/20240326/crocus-846722686.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авито, редомициляция в россию