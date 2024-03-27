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Упадок Boeing укоренился давно, считают аналитики
Упадок Boeing укоренился давно, считают аналитики - 27.03.2024, ПРАЙМ
Упадок Boeing укоренился давно, считают аналитики
Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в... | 27.03.2024, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в самолетах, заявили РИА Новости ведущие аналитики по вопросам военно-промышленного комплекса США. Гендиректор Boeing Дэйв Кэлхун ранее заявил, что решил покинуть занимаемый пост в конце 2024 года на фоне проблем и инцидентов с производимыми корпорацией авиалайнерами. Помимо этого, свою должность покинет Стэн Дил – глава подразделения Boeing Commercial Airplanes, отвечающий за выпуск гражданских самолетов. Председатель совета директоров компании Ларри Келлнер также заявил о намерении уйти в отставку. Как утверждает отставной аналитик Пентагона и эксперт в области военных закупок Чак Спинни, проблемы Boeing имеют гораздо более глубокие корни и не ограничиваются какой-либо конкретной моделью авиалайнеров или программой. "Упадок Boeing имеет давнюю историю и уже глубоко укоренился, - заявил агентству Спинни. – Газета Financial Times сообщила, что следующим гендиректором Boeing станет инженер. Но я не удивлюсь, если для этого слишком поздно, поскольку культура производственного усовершенствования в коммерческой деятельности уже может быть полностью разрушена". По словам собеседника, проблемы с качеством производимой продукции и коррупцией в компании широко обсуждались еще в 2011 году. "Можно предположить, что слияние с MacDonnell Douglas в 1997 году стало поворотным моментом на пути падения Boeing в ад", - добавил американский аналитик. С его мнением согласен и другой эксперт по проблемам ВПК США, историк и комментатор Брюс де Торрес. По его словам, системные проблемы, которые едва не привели к распаду концерна, широко распространены среди других предприятий данной отрасли. "Погоня за прибылью и предполагаемое сокращение расходов Boeing – это болезнь, поражающая многие подобные компании и учреждения, как в Америке, так и во всем мире. Всегда следует ожидать, что некоторые из них лопнут, как дерево, изъеденное термитами", - указывает де Торрес. Он отмечает, что широкая огласка кризиса в авиакосмической корпорации может побудить ряд других крупных компаний США на проведение краткосрочных реформ. "Между тем, навряд ли они (эти реформы) приживутся или просуществуют в течение долгого времени", – полагает де Торрес.
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boeing, сша
Упадок Boeing укоренился давно, считают аналитики
Аналитики: упадок Boeing давно укоренился, а проблемы компании не ограничены самолетами
ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в самолетах, заявили РИА Новости ведущие аналитики по вопросам военно-промышленного комплекса США.
Гендиректор Boeing Дэйв Кэлхун ранее заявил, что решил покинуть занимаемый пост в конце 2024 года на фоне проблем и инцидентов с производимыми корпорацией авиалайнерами. Помимо этого, свою должность покинет Стэн Дил – глава подразделения Boeing Commercial Airplanes, отвечающий за выпуск гражданских самолетов. Председатель совета директоров компании Ларри Келлнер также заявил о намерении уйти в отставку.
Как утверждает отставной аналитик Пентагона и эксперт в области военных закупок Чак Спинни, проблемы Boeing имеют гораздо более глубокие корни и не ограничиваются какой-либо конкретной моделью авиалайнеров или программой.
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"Упадок Boeing имеет давнюю историю и уже глубоко укоренился, - заявил агентству Спинни. – Газета Financial Times сообщила, что следующим гендиректором Boeing станет инженер. Но я не удивлюсь, если для этого слишком поздно, поскольку культура производственного усовершенствования в коммерческой деятельности уже может быть полностью разрушена".
По словам собеседника, проблемы с качеством производимой продукции и коррупцией в компании широко обсуждались еще в 2011 году. "Можно предположить, что слияние с MacDonnell Douglas в 1997 году стало поворотным моментом на пути падения Boeing в ад", - добавил американский аналитик.
С его мнением согласен и другой эксперт по проблемам ВПК США, историк и комментатор Брюс де Торрес. По его словам, системные проблемы, которые едва не привели к распаду концерна, широко распространены среди других предприятий данной отрасли.
"Погоня за прибылью и предполагаемое сокращение расходов Boeing – это болезнь, поражающая многие подобные компании и учреждения, как в Америке, так и во всем мире. Всегда следует ожидать, что некоторые из них лопнут, как дерево, изъеденное термитами", - указывает де Торрес.
Он отмечает, что широкая огласка кризиса в авиакосмической корпорации может побудить ряд других крупных компаний США на проведение краткосрочных реформ. "Между тем, навряд ли они (эти реформы) приживутся или просуществуют в течение долгого времени", – полагает де Торрес.