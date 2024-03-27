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"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России - 27.03.2024, ПРАЙМ
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"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России
"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России
В случае вероятного противостояния с Россией британская армия сможет продержаться не более двух месяцев, пишет The Telegraph, ссылаясь на слова британских... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T09:37+0300
2024-03-27T09:37+0300
россия
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В случае вероятного противостояния с Россией британская армия сможет продержаться не более двух месяцев, пишет The Telegraph, ссылаясь на слова британских военных чиновников."Когда бывший парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Соединенного Королевства Марк Франсуа спросил: "Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией, поскольку у нас нет для этого боеприпасов и запасов вооружения, это ведь правда?", заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн это подтвердил", — сообщают авторы статьи.Кроме того, как упомянули обозреватели, другие представители армии Британии тоже считают, что стране не удастся воевать долго в возможном военной конфликте, что связано с сокращением расходов и нехватки военнослужащих.В России неоднократно отмечали, что страна не представляет угрозы для государств Запада.
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россия, запад, британия
РОССИЯ, ЗАПАД, БРИТАНИЯ
09:37 27.03.2024
 
"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России

Telegraph: Великобритания продержится два месяца в случае конфликта с Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В случае вероятного противостояния с Россией британская армия сможет продержаться не более двух месяцев, пишет The Telegraph, ссылаясь на слова британских военных чиновников.
"Когда бывший парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Соединенного Королевства Марк Франсуа спросил: "Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией, поскольку у нас нет для этого боеприпасов и запасов вооружения, это ведь правда?", заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн это подтвердил", — сообщают авторы статьи.
Кроме того, как упомянули обозреватели, другие представители армии Британии тоже считают, что стране не удастся воевать долго в возможном военной конфликте, что связано с сокращением расходов и нехватки военнослужащих.
В России неоднократно отмечали, что страна не представляет угрозы для государств Запада.
 
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