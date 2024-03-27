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Собянин рассказал о тяжелых больных, пострадавших при теракте в "Крокусе"

Собянин рассказал о тяжелых больных, пострадавших при теракте в "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ

Собянин рассказал о тяжелых больных, пострадавших при теракте в "Крокусе"

Из больниц Москвы выписаны уже 34 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", на лечении остаются 60 человек, число пациентов в крайне тяжелом состоянии... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T09:18+0300

2024-03-27T09:18+0300

2024-03-27T09:26+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Из больниц Москвы выписаны уже 34 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", на лечении остаются 60 человек, число пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось втрое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек", - сказано в сообщении.Мэр города также отметил, что всех поступивших в тяжелом состоянии в клиники Москвы удалось спасти, а количество пациентов в крайне тяжелом состоянии сократилось почти в три раза.Он также отметил, что в ликвидации пожара в "Крокусе" участвовали около 400 пожарных и спасателей, а также более 140 единиц техники, 44 бригады скорых и три медицинскийх вертолета. "Без преувеличения - на помощь пришёл весь город", - заявил мэр.Тем не менее, ликвидация последствий произошедшего теракта займет некоторое время, а помощь пострадавшим станет приоритетной задачей, заключил Собянин.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.

https://1prime.ru/20240326/crocus-846708360.html

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россия, крокус сити холл, теракт, новости