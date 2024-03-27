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Один пострадавший при теракте в "Крокусе" скончался, сообщил Мурашко

Один пострадавший при теракте в "Крокусе" скончался, сообщил Мурашко - 27.03.2024, ПРАЙМ

Один пострадавший при теракте в "Крокусе" скончался, сообщил Мурашко

Один из пострадавших в ходе теракта в "Крокус сити холле", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное, сообщил министр | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T14:06+0300

2024-03-27T14:06+0300

2024-03-27T14:06+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Один из пострадавших в ходе теракта в "Крокус сити холле", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное", - заявил глава Минздрава.Мурашко также добавил, что состояние четырех пострадавших до сих пор оценивается как крайне тяжелое, 19 остаются в тяжелом.Общее число жертв теракта выросло до 140.В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

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россия, минздрав, михаил мурашко, новости