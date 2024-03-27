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Ближний Восток выводит деньги из России, пишет СМИ
Ближний Восток выводит деньги из России, пишет СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ
Ближний Восток выводит деньги из России, пишет СМИ
Число нерезидентов на российском рынке акций достигло 29,1 тысячи, совокупные активы выросли до 1,34 триллиона рублей, однако динамика прироста начала... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T09:36+0300
2024-03-27T09:36+0300
2024-03-27T09:36+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Число нерезидентов на российском рынке акций достигло 29,1 тысячи, совокупные активы выросли до 1,34 триллиона рублей, однако динамика прироста начала замедляться. Обэтом пишет газета "КоммерсантЪ". По данным издания, юрисдикции Ближнего Востока в прошлом году начали выводить средства из России. Так, стоимость активов на счетах клиентов российских брокеров из ОАЭ упала на 11 процентов, несмотря на цвеличение числа клиентов. Инвесторы из Белиза также сократили вложения, а показатели Саудовской Аравии к концу прошлого года опустились с 13,5 миллиарда рублей до 33,6 миллиона."Эксперты предполагают, что причиной такой динамики стало обеление Ближнего Востока, который становится все более сложным местом для денег сомнительного происхождения. После того как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из списка серых юрисдикций, местные банки стали внимательнее изучать клиентов на предмет возможных вторичных санкций". - говорится в материалах "КоммерсантА".В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
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деньги, инвестиции, россия, ближний восток, оаэ, саудовская аравия
деньги, инвестиции, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Ближний Восток выводит деньги из России, пишет СМИ
"Ъ": инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ стали сокращать вложения в активы в РФ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Число нерезидентов на российском рынке акций достигло 29,1 тысячи, совокупные активы выросли до 1,34 триллиона рублей, однако динамика прироста начала замедляться. Обэтом пишет газета "КоммерсантЪ"
.
По данным издания, юрисдикции Ближнего Востока в прошлом году начали выводить средства из России. Так, стоимость активов на счетах клиентов российских брокеров из ОАЭ упала на 11 процентов, несмотря на цвеличение числа клиентов. Инвесторы из Белиза также сократили вложения, а показатели Саудовской Аравии к концу прошлого года опустились с 13,5 миллиарда рублей до 33,6 миллиона.
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"Эксперты предполагают, что причиной такой динамики стало обеление Ближнего Востока, который становится все более сложным местом для денег сомнительного происхождения. После того как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из списка серых юрисдикций, местные банки стали внимательнее изучать клиентов на предмет возможных вторичных санкций". - говорится в материалах "КоммерсантА".
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.