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Добыча газа в России в январе-феврале выросла на 11,3 процента
Добыча газа в России в январе-феврале выросла на 11,3 процента - 27.03.2024, ПРАЙМ
Добыча газа в России в январе-феврале выросла на 11,3 процента
Добыча газа в России в январе-феврале 2024 года выросла на 11,3% по сравнению с двумя зимними месяцами прошлого года, до 110 миллиардов кубометров,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T19:05+0300
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-феврале 2024 года выросла на 11,3% по сравнению с двумя зимними месяцами прошлого года, до 110 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные Росстата. При этом в феврале по сравнению с январем показатель снизился на 2,5%, по сравнению с февралем прошлого года – вырос на 16,3%. Добыча попутного нефтяного газа в январе-феврале текущего года выросла на 3,7%, до 17,9 миллиарда кубометров. По данным Росстата, по итогам 2023 года добыча газа в России снизилась на 7,5%, до 533 миллиардов кубометров. Добыча газа, включая попутный нефтяной, снизилась на 5,5%, до 636,9 миллиарда кубометров, представлял данные вице-премьер Александр Новак.Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале 2024 года выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,9 миллиона тонн.При этом в феврале по сравнению с январем показатель снизился на 6,3%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4%, до 32,9 миллиона тонн.
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россия, росстат, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, СПГ, Газ
Добыча газа в России в январе-феврале выросла на 11,3 процента
Росстат: добыча газа в январе-феврале выросла на 11,3% до 110 миллиардов кубометров
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-феврале 2024 года выросла на 11,3% по сравнению с двумя зимними месяцами прошлого года, до 110 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в феврале по сравнению с январем показатель снизился на 2,5%, по сравнению с февралем прошлого года – вырос на 16,3%.
Добыча попутного нефтяного газа в январе-феврале текущего года выросла на 3,7%, до 17,9 миллиарда кубометров.
По данным Росстата, по итогам 2023 года добыча газа в России снизилась на 7,5%, до 533 миллиардов кубометров. Добыча газа, включая попутный нефтяной, снизилась на 5,5%, до 636,9 миллиарда кубометров, представлял данные вице-премьер Александр Новак.
Котировки фьючерсов на газ в США снизились на 2% до минимума за три недели
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале 2024 года выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,9 миллиона тонн.
При этом в феврале по сравнению с январем показатель снизился на 6,3%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4%, до 32,9 миллиона тонн.