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Инвестстратег объяснил, почему доллар скоро будет по 90 рублей

Инвестстратег объяснил, почему доллар скоро будет по 90 рублей - 27.03.2024, ПРАЙМ

Инвестстратег объяснил, почему доллар скоро будет по 90 рублей

В апреле рубль может восстановить позиции - курс сместится к 91 за доллар, а в мае не исключено приближение к 90 – конец весны может выдаться наиболее сильными... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T02:02+0300

2024-03-27T02:02+0300

2024-03-27T02:02+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В апреле рубль может восстановить позиции - курс сместится к 91 за доллар, а в мае не исключено приближение к 90 – конец весны может выдаться наиболее сильными периодом для рубля в этом году, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.По его словам, в апреле доллар может продолжать курсировать в основном в пределах 91-93 рублей. “При этом в начале месяца, на фоне завершения налогового периода, курс может какое-то время погостить в районе 93,5. Однако по ходу месяца рубль все-таки укрепится.“Гипотетические риски для такого сценария кроются в основном в области цен на энергоресурсы, геополитики и новостного фона. Остро негативные события, подобные атаке на “Крокус сити холл”, в моменте активизируют отток капитала и провоцируют уход инвесторов в валюту. Давление на нацвалюту продолжат оказывать повышенные бюджетные расходы и динамика экспортных доходов. Последние ограничены из-за санкционных эффектов, добровольных сокращений РФ нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК+, запрета на экспорт бензина из России”, - рассуждает он.Тем не менее, у рубля сохранятся опоры, позволяющие сопротивляться негативу. Во-первых, указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки продолжит действовать весь апрель и с большой вероятностью будет продлен до конца года. Во-вторых, денежно-кредитная политика ЦБ остается жесткой, эффект от нее накапливается и может быть наиболее выражен как раз в конце весны. Третий момент стабилизации курса – валютные интервенции ЦБ.“Добавлю, что усиление девальвации с выходом доллара к 95 рублям и выше несет в себе риски ускорения инфляции, в котором, очевидно, не заинтересованы финансовые власти. Вместе с тем, закрепление курса ниже 90 рублей за доллар будет чревато сложностями с наполнением бюджета. Поэтому, вероятнее всего, среднесрочно зона 90-93 останется базовой для пары доллар-рубль”, - заключил Бахтин.

https://1prime.ru/20240316/kurs-846353440.html

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