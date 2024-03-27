https://1prime.ru/20240327/dollar-846721169.html
Инвестстратег объяснил, почему доллар скоро будет по 90 рублей
Инвестстратег объяснил, почему доллар скоро будет по 90 рублей - 27.03.2024, ПРАЙМ
Инвестстратег объяснил, почему доллар скоро будет по 90 рублей
В апреле рубль может восстановить позиции - курс сместится к 91 за доллар, а в мае не исключено приближение к 90 – конец весны может выдаться наиболее сильными... | 27.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В апреле рубль может восстановить позиции - курс сместится к 91 за доллар, а в мае не исключено приближение к 90 – конец весны может выдаться наиболее сильными периодом для рубля в этом году, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.По его словам, в апреле доллар может продолжать курсировать в основном в пределах 91-93 рублей. “При этом в начале месяца, на фоне завершения налогового периода, курс может какое-то время погостить в районе 93,5. Однако по ходу месяца рубль все-таки укрепится.“Гипотетические риски для такого сценария кроются в основном в области цен на энергоресурсы, геополитики и новостного фона. Остро негативные события, подобные атаке на “Крокус сити холл”, в моменте активизируют отток капитала и провоцируют уход инвесторов в валюту. Давление на нацвалюту продолжат оказывать повышенные бюджетные расходы и динамика экспортных доходов. Последние ограничены из-за санкционных эффектов, добровольных сокращений РФ нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК+, запрета на экспорт бензина из России”, - рассуждает он.Тем не менее, у рубля сохранятся опоры, позволяющие сопротивляться негативу. Во-первых, указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки продолжит действовать весь апрель и с большой вероятностью будет продлен до конца года. Во-вторых, денежно-кредитная политика ЦБ остается жесткой, эффект от нее накапливается и может быть наиболее выражен как раз в конце весны. Третий момент стабилизации курса – валютные интервенции ЦБ.“Добавлю, что усиление девальвации с выходом доллара к 95 рублям и выше несет в себе риски ускорения инфляции, в котором, очевидно, не заинтересованы финансовые власти. Вместе с тем, закрепление курса ниже 90 рублей за доллар будет чревато сложностями с наполнением бюджета. Поэтому, вероятнее всего, среднесрочно зона 90-93 останется базовой для пары доллар-рубль”, - заключил Бахтин.
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курсы валют, курс рубля, курс доллара, александр бахтин, "бкс мир инвестиций"
Курсы валют, курс рубля, курс доллара, Александр Бахтин, "БКС Мир инвестиций"
Инвестстратег объяснил, почему доллар скоро будет по 90 рублей
Инвестстратег Бахтин: доллар может опуститься до 90 рублей уже в мае
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
В апреле рубль может восстановить позиции - курс сместится к 91 за доллар
, а в мае не исключено приближение к 90 – конец весны может выдаться наиболее сильными периодом для рубля в этом году, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
По его словам, в апреле доллар может продолжать курсировать в основном в пределах 91-93 рублей. “При этом в начале месяца, на фоне завершения налогового периода, курс может какое-то время погостить в районе 93,5. Однако по ходу месяца рубль все-таки укрепится.
“Гипотетические риски для такого сценария кроются в основном в области цен на энергоресурсы, геополитики и новостного фона. Остро негативные события, подобные атаке на “Крокус сити холл”, в моменте активизируют отток капитала и провоцируют уход инвесторов в валюту. Давление на нацвалюту продолжат оказывать повышенные бюджетные расходы и динамика экспортных доходов. Последние ограничены из-за санкционных эффектов, добровольных сокращений РФ нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК+, запрета на экспорт бензина из России”, - рассуждает он.
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Тем не менее, у рубля сохранятся опоры, позволяющие сопротивляться негативу. Во-первых, указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки продолжит действовать весь апрель и с большой вероятностью будет продлен до конца года. Во-вторых, денежно-кредитная политика ЦБ остается жесткой, эффект от нее накапливается и может быть наиболее выражен как раз в конце весны. Третий момент стабилизации курса – валютные интервенции ЦБ.
“Добавлю, что усиление девальвации с выходом доллара к 95 рублям и выше несет в себе риски ускорения инфляции, в котором, очевидно, не заинтересованы финансовые власти. Вместе с тем, закрепление курса ниже 90 рублей за доллар будет чревато сложностями с наполнением бюджета. Поэтому, вероятнее всего, среднесрочно зона 90-93 останется базовой для пары доллар-рубль”, - заключил Бахтин.