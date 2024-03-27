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Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов

Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов - 27.03.2024, ПРАЙМ

Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов

Деревянная дверь, на которой персонаж американского актера Леонардо Ди Каприо не смог спастись после крушения "Титаника" в одноименном фильме Джеймса Кэмерона,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:32+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Деревянная дверь, на которой персонаж американского актера Леонардо Ди Каприо не смог спастись после крушения "Титаника" в одноименном фильме Джеймса Кэмерона, продали на аукционе за 718 тысяч долларов, сообщает газета Guardian."С момента выхода "Титаника" в 1997 году не утихают споры о том, мог ли кусок дерева, удерживающий Розу (Кейт Уинслет) в ледяных водах, в действительности вместить и ее возлюбленного Джека (Леонардо Ди Каприо). Теперь один счастливый теоретик может проверить свою гипотезу, поскольку кусок бальзового дерева продан на аукционе за 718 750 долларов (567 561 фунт стерлингов)", - сказано в публикации.В 2022 году режиссер Джеймс Кэмерон провел эксперимент, который показал, что спастись мог только один из героев. Кэмерон отметил, что смерть Джека была необходима, так как это дополняло историю любви и потери.На аукционе также были проданы платье Кейт Уинслет из финальных сцен фильма "Титаник" за 125 тысяч долларов, кнут Индианы Джонса за 525 тысяч долларов и топор Джека Николсона из "Сияния" за 125 тысяч долларов.

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