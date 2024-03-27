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Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов
Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов - 27.03.2024, ПРАЙМ
Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов
Деревянная дверь, на которой персонаж американского актера Леонардо Ди Каприо не смог спастись после крушения "Титаника" в одноименном фильме Джеймса Кэмерона,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:32+0300
2024-03-27T12:20+0300
великобритания
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новости
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Деревянная дверь, на которой персонаж американского актера Леонардо Ди Каприо не смог спастись после крушения "Титаника" в одноименном фильме Джеймса Кэмерона, продали на аукционе за 718 тысяч долларов, сообщает газета Guardian."С момента выхода "Титаника" в 1997 году не утихают споры о том, мог ли кусок дерева, удерживающий Розу (Кейт Уинслет) в ледяных водах, в действительности вместить и ее возлюбленного Джека (Леонардо Ди Каприо). Теперь один счастливый теоретик может проверить свою гипотезу, поскольку кусок бальзового дерева продан на аукционе за 718 750 долларов (567 561 фунт стерлингов)", - сказано в публикации.В 2022 году режиссер Джеймс Кэмерон провел эксперимент, который показал, что спастись мог только один из героев. Кэмерон отметил, что смерть Джека была необходима, так как это дополняло историю любви и потери.На аукционе также были проданы платье Кейт Уинслет из финальных сцен фильма "Титаник" за 125 тысяч долларов, кнут Индианы Джонса за 525 тысяч долларов и топор Джека Николсона из "Сияния" за 125 тысяч долларов.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, кино, Новости, аукцион
11:32 27.03.2024 (обновлено: 12:20 27.03.2024)
 
Guardian: дверь из фильма "Титаник" продали за 718 тысяч долларов

Guardian: спасшая Розу дверь из "Титаника" была продана на аукционе в Британии за $718 тыс

© Фото : Heritage AuctionsДверь из фильма Д.Кэмерона "Титаник"
Дверь из фильма Д.Кэмерона Титаник - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : Heritage Auctions
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Деревянная дверь, на которой персонаж американского актера Леонардо Ди Каприо не смог спастись после крушения "Титаника" в одноименном фильме Джеймса Кэмерона, продали на аукционе за 718 тысяч долларов, сообщает газета Guardian.
"С момента выхода "Титаника" в 1997 году не утихают споры о том, мог ли кусок дерева, удерживающий Розу (Кейт Уинслет) в ледяных водах, в действительности вместить и ее возлюбленного Джека (Леонардо Ди Каприо). Теперь один счастливый теоретик может проверить свою гипотезу, поскольку кусок бальзового дерева продан на аукционе за 718 750 долларов (567 561 фунт стерлингов)", - сказано в публикации.
В 2022 году режиссер Джеймс Кэмерон провел эксперимент, который показал, что спастись мог только один из героев. Кэмерон отметил, что смерть Джека была необходима, так как это дополняло историю любви и потери.
Молоток на аукционе - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2023
Экземпляр меню с "Титаника" продан на аукционе в Великобритании
12 ноября 2023, 21:11
На аукционе также были проданы платье Кейт Уинслет из финальных сцен фильма "Титаник" за 125 тысяч долларов, кнут Индианы Джонса за 525 тысяч долларов и топор Джека Николсона из "Сияния" за 125 тысяч долларов.
 
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