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В России ужесточили правила для тех, кто не смог сдать экзамен на права
В России ужесточили правила для тех, кто не смог сдать экзамен на права - 27.03.2024, ПРАЙМ
В России ужесточили правила для тех, кто не смог сдать экзамен на права
В России с 1 апреля увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительского удостоверения тем, кто не сдал его три и более раз – пересдать можно будет... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T05:41+0300
2024-03-27T05:41+0300
2024-03-27T05:42+0300
пдд
водительские права
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительского удостоверения тем, кто не сдал его три и более раз – пересдать можно будет только спустя шесть месяцев, следует из постановления правительства РФ. "Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена", - говорится в документе. Аналогичные правила также распространяются и на пересдачу практического экзамена. Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля. На сегодняшний день пересдать теоретический и практический экзамены можно не ранее чем через один и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена.
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пдд, водительские права
В России ужесточили правила для тех, кто не смог сдать экзамен на права
В России кандидатов в водители обяжут ждать полгода при провале трех экзаменов на права
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительского удостоверения тем, кто не сдал его три и более раз – пересдать можно будет только спустя шесть месяцев, следует из постановления правительства РФ.
"Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена", - говорится в документе.
Аналогичные правила также распространяются и на пересдачу практического экзамена.
Действие некоторых водительских прав продлят на три года
Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
На сегодняшний день пересдать теоретический и практический экзамены можно не ранее чем через один и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена.