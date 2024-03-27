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В России ужесточили правила для тех, кто не смог сдать экзамен на права

В России ужесточили правила для тех, кто не смог сдать экзамен на права - 27.03.2024, ПРАЙМ

В России ужесточили правила для тех, кто не смог сдать экзамен на права

В России с 1 апреля увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительского удостоверения тем, кто не сдал его три и более раз – пересдать можно будет... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T05:41+0300

2024-03-27T05:41+0300

2024-03-27T05:42+0300

пдд

водительские права

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительского удостоверения тем, кто не сдал его три и более раз – пересдать можно будет только спустя шесть месяцев, следует из постановления правительства РФ. "Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена", - говорится в документе. Аналогичные правила также распространяются и на пересдачу практического экзамена. Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля. На сегодняшний день пересдать теоретический и практический экзамены можно не ранее чем через один и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена.

https://1prime.ru/20231229/842711898.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пдд, водительские права