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СМИ: электрокарам предстоит долгий путь на рынок России

СМИ: электрокарам предстоит долгий путь на рынок России - 27.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: электрокарам предстоит долгий путь на рынок России

Продажи электромобилей в России отмечают рекордный рост, однако в ближайшее время они не составят серьезной конкуренции автомобилям с двигателями внутреннего... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T15:06+0300

2024-03-27T15:06+0300

2024-03-27T15:06+0300

экономика

россия

электромобили

литий-ионные аккумуляторы

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Продажи электромобилей в России отмечают рекордный рост, однако в ближайшее время они не составят серьезной конкуренции автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), пишет РБК.Популярность электромобилей в России устойчиво растет. Так, в 2023 году было реализовано 14 тысяч электрокаров, что, по данным "Автостата", в почти в пять раз больше, чем годом ранее.По подсчетам "Автостата", в топ-5 самых популярных электромобилей в России входят две китайские марки Zeekr и Voyah, российская Evolute, немецкий Volkswagen и американская Tesla.Однако от общей доли новых автомобилей на рынке машины на электрическом ходу занимают лишь 1,3%. По данным ГИБДД, к концу 2023 года только 40 тысяч электрокаров было поставлено на учет, что составляет около 0,07% всех зарегистрированных автомобилей.Торможение в развитии этого сегмента авторынка эксперты связывают с несколькими факторами. Во-первых, довольно распространенное мнение о том, что электромобиль считается довольно дорогой покупкой — они на треть дороже машин с ДВС. Во-вторых, запах хода весьма ограничен — 300-400 км, а для полной зарядки необходимо несколько часов. В России, несмотря на сворачивание ряда льгот в странах Европы в отношении электрокаров, существует ряд преференций. Так, на собираемые в России электромобили выделяется государственная субсидия в размере до 925 тысяч рублей, что составляет до трети стоимости электрокара.Также, владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога, имеют льготы при оформлении полиса ОСАГО. Владельцам положены бесплатные места для парковки в городах, бесплатный проезд по некоторым платным трассам.Одна из сложностей производства электромашин в России — это растущая потребность в аккумуляторах, которые являются самой дорогой частью такого автомобиля — до 40% от стоимости производства. Однако, с развитием этой отрасли и открытием новых заводов по производству литий-ионных батарей себестоимость будет снижаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, электромобили, литий-ионные аккумуляторы