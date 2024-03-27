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Экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг рекордных показателей
Экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг рекордных показателей - 27.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг рекордных показателей
Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в первом квартале текущего года вырос на 20% в годовом выражении, в Монголию - стал рекордным, сообщила член... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:06+0300
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2024-03-27T11:06+0300
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СОЧИ, 27 мар – ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в первом квартале текущего года вырос на 20% в годовом выражении, в Монголию - стал рекордным, сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина. "Есть хорошие направления. Казахстан - мы увеличили поставку с прошлого года на 20%. Это Киргизия, которой не было в первом квартале прошлого года, мы не поставляли. Это Монголия, которая сейчас бьет в первом квартале рекорд рекордов... Наверное в 2 раза больше", - сказала она журналистам в кулуарах конференции "Атомэкспо-2024", комментируя ожидаемые итоги по экспорту электроэнергии за первый квартал. Панина также отметила, что если по объемам экспорта электроэнергии у "Интер РАО" идет снижение из-за сокращения поставок в Китай, то по другим направлениям компания перевыполняет бизнес-план по маржинальной прибыли.
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Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОНГОЛИЯ, электроэнергия, Новости
Экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг рекордных показателей
Экспорт электроэнергии из РФ в Казахстан в I кв вырос на 20%, в Монголию – стал рекордным
СОЧИ, 27 мар – ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в первом квартале текущего года вырос на 20% в годовом выражении, в Монголию - стал рекордным, сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина.
"Есть хорошие направления. Казахстан - мы увеличили поставку с прошлого года на 20%. Это Киргизия, которой не было в первом квартале прошлого года, мы не поставляли. Это Монголия, которая сейчас бьет в первом квартале рекорд рекордов... Наверное в 2 раза больше", - сказала она журналистам в кулуарах конференции "Атомэкспо-2024", комментируя ожидаемые итоги по экспорту электроэнергии за первый квартал.
Панина также отметила, что если по объемам экспорта электроэнергии у "Интер РАО" идет снижение из-за сокращения поставок в Китай, то по другим направлениям компания перевыполняет бизнес-план по маржинальной прибыли.