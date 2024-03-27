https://1prime.ru/20240327/energetika-846739962.html

Экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг рекордных показателей

Экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг рекордных показателей - 27.03.2024, ПРАЙМ

Экспорт электроэнергии из России в Монголию достиг рекордных показателей

Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в первом квартале текущего года вырос на 20% в годовом выражении, в Монголию - стал рекордным, сообщила член... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:06+0300

2024-03-27T11:06+0300

2024-03-27T11:06+0300

энергетика

россия

казахстан

монголия

электроэнергия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg

СОЧИ, 27 мар – ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в первом квартале текущего года вырос на 20% в годовом выражении, в Монголию - стал рекордным, сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина. "Есть хорошие направления. Казахстан - мы увеличили поставку с прошлого года на 20%. Это Киргизия, которой не было в первом квартале прошлого года, мы не поставляли. Это Монголия, которая сейчас бьет в первом квартале рекорд рекордов... Наверное в 2 раза больше", - сказала она журналистам в кулуарах конференции "Атомэкспо-2024", комментируя ожидаемые итоги по экспорту электроэнергии за первый квартал. Панина также отметила, что если по объемам экспорта электроэнергии у "Интер РАО" идет снижение из-за сокращения поставок в Китай, то по другим направлениям компания перевыполняет бизнес-план по маржинальной прибыли.

казахстан

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, монголия, электроэнергия, новости