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Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции
Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции - 27.03.2024, ПРАЙМ
Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции
Европе многие десятилетия придется жить с "угрозой из России", заявил в беседе с газетой Politico посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:03+0300
2024-03-27T13:04+0300
швеция
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европе многие десятилетия придется жить с "угрозой из России", заявил в беседе с газетой Politico посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф.По словам шведского дипломата, Россия в стратегической концепции Альянса обозначена как "очевидная военная угроза"."Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий", - отметил Вернхофф.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году. Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта.
https://1prime.ru/20240326/yugoslaviya-846728848.html
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швеция, нато, россия, европа
ШВЕЦИЯ, НАТО, РОССИЯ, ЕВРОПА
13:03 27.03.2024 (обновлено: 13:04 27.03.2024)
 
Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции

Посол Швеции при НАТО Венхофф: Европе многие годы придется жить с "угрозой из России"

© Unsplash/Jon FlobrantВид на Стокгольм, Швеция
Вид на Стокгольм, Швеция
© Unsplash/Jon Flobrant
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европе многие десятилетия придется жить с "угрозой из России", заявил в беседе с газетой Politico посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф.
По словам шведского дипломата, Россия в стратегической концепции Альянса обозначена как "очевидная военная угроза".
"Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий", - отметил Вернхофф.
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Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году. Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта.
 
ШВЕЦИЯНАТОРОССИЯЕВРОПА
 
 
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