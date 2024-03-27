https://1prime.ru/20240327/evropa-846772142.html

Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции

Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции - 27.03.2024, ПРАЙМ

Европе придется жить с "угрозой из России", заявили в Швеции

Европе многие десятилетия придется жить с "угрозой из России", заявил в беседе с газетой Politico посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:03+0300

2024-03-27T13:03+0300

2024-03-27T13:04+0300

швеция

нато

россия

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/36/841383624_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_77a23599195a90f2bdeaeefd4324e3e5.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европе многие десятилетия придется жить с "угрозой из России", заявил в беседе с газетой Politico посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф.По словам шведского дипломата, Россия в стратегической концепции Альянса обозначена как "очевидная военная угроза"."Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий", - отметил Вернхофф.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году. Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующее решение парламент страны принял 24 февраля. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта.

https://1prime.ru/20240326/yugoslaviya-846728848.html

швеция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швеция, нато, россия, европа