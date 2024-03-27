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В МИД рассказали, как жителей ЕС обманывают с тарифами на сельхозпродукцию

В МИД рассказали, как жителей ЕС обманывают с тарифами на сельхозпродукцию - 27.03.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали, как жителей ЕС обманывают с тарифами на сельхозпродукцию

Руководство Евросоюза стремится обмануть свое население, выдавая резкое повышение тарифов на сельхозпродукцию из России и Белоруссии за протекционистские меры... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T19:38+0300

2024-03-27T19:38+0300

2024-03-27T19:38+0300

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европа

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Руководство Евросоюза стремится обмануть свое население, выдавая резкое повышение тарифов на сельхозпродукцию из России и Белоруссии за протекционистские меры для рынка ЕС, заявили в МИД РФ. "В Брюсселе пытаются откровенно одурачить граждан ЕС, выдавая им запретительные меры против российской и белорусской агропродукции за "решительные" действия по предотвращению дестабилизации рынка Евросоюза", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. По данным Еврокомиссии, доля экспорта зерновых, семян масличных и продуктов их переработки из РФ в ЕС в 2023 году составила 4,2 млн тонн, что составляет 5,5% от общего объема импорта продуктов этой группы из третьих стран в ЕС. В случае Белоруссии речь идет всего о 0,8%. Из Украины же "по одним только "коридорам солидарности" в ЕС за прошлый год вывезено порядка 41 миллиона тонн указанной продукции или 53% всего есовского агроимпорта в данном сегменте". "Требования доведенных до отчаяния фермеров ограничить ввоз дешевых украинских агротоваров, провоцирующий продовольственный демпинг и создающий риски разорения фермерских хозяйств, в Брюсселе не слышат. Еврокомиссия, как известно, активно выступает за продление режима бесконтрольного беспошлинного ввоза украинской продукции еще на один год. Это уже в целом поддержали в Совете ЕС и с определенными оговорками в Европарламенте", — подчеркнули в МИД РФ.Еврокомиссия ранее официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.

https://1prime.ru/20240322/846593562.html

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европа, ес, пошлины