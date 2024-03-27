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СМИ: американцам из-за роста цен приходится отказывать себе фаст-фуде - 27.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: американцам из-за роста цен приходится отказывать себе фаст-фуде
СМИ: американцам из-за роста цен приходится отказывать себе фаст-фуде - 27.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: американцам из-за роста цен приходится отказывать себе фаст-фуде
Из-за продолжающегося роста цен многим американцам приходится отказываться от ресторанов быстрого питания, пишет Reuters. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T23:47+0300
2024-03-27T23:47+0300
сша
фаст-фуд
рост цен
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Из-за продолжающегося роста цен многим американцам приходится отказываться от ресторанов быстрого питания, пишет Reuters.Согласно опросам, около четверти американцев с низким доходом заявили о том, что стали есть меньше фаст-фуда, а половина - посещают подобные заведения общепита все реже.Агентство сообщает, что цены на продукты с января 2021 года по январь 2024 года выросли на 20% , что стало самым стремительным скачком за всю историю наблюдений. Согласно недавнему исследованию, американцы, зарабатывающие менее 35 тысяч долларов в год, испытывают трудности с выделением средств на повседневные расходы. По последним данным, около трети всех американских домохозяйств заработали в 2022 году меньше 35 тысяч.Однако, для заведений быстрого питания группа населения с низким уровнем дохода является основной частью клиентской базы и, как отмечается, эта группа первой сокращает расходы и последними возвращаются.Ранее ФРС сохранила прогноз по инфляции в США на 2024 год на уровне в 2,4%, на 2025 год – повысил до 2,2% с ожидавшихся в декабре 2,1%.
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сша
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сша, фаст-фуд, рост цен
США, фаст-фуд, рост цен
23:47 27.03.2024
 
СМИ: американцам из-за роста цен приходится отказывать себе фаст-фуде

Reuters: из-за роста цен американцы стали отказываться от фаст-фуда

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОткрытие новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" в Москве
Открытие новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Из-за продолжающегося роста цен многим американцам приходится отказываться от ресторанов быстрого питания, пишет Reuters.
Согласно опросам, около четверти американцев с низким доходом заявили о том, что стали есть меньше фаст-фуда, а половина - посещают подобные заведения общепита все реже.
Агентство сообщает, что цены на продукты с января 2021 года по январь 2024 года выросли на 20% , что стало самым стремительным скачком за всю историю наблюдений. Согласно недавнему исследованию, американцы, зарабатывающие менее 35 тысяч долларов в год, испытывают трудности с выделением средств на повседневные расходы. По последним данным, около трети всех американских домохозяйств заработали в 2022 году меньше 35 тысяч.
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Однако, для заведений быстрого питания группа населения с низким уровнем дохода является основной частью клиентской базы и, как отмечается, эта группа первой сокращает расходы и последними возвращаются.
Ранее ФРС сохранила прогноз по инфляции в США на 2024 год на уровне в 2,4%, на 2025 год – повысил до 2,2% с ожидавшихся в декабре 2,1%.
 
СШАфаст-фудрост цен
 
 
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