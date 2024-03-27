https://1prime.ru/20240327/fermery-846772278.html

Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства

Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства - 27.03.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства

Протестующие польские фермеры могут инициировать отставку правительства, рассказал журналистам один из лидеров протеста Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:08+0300

2024-03-27T13:08+0300

2024-03-27T13:08+0300

польша

протесты фермеров

https://cdnn.1prime.ru/img/79556/57/795565720_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_735ab925df7084879913adeea7b4c6ee.jpg

ВАРШАВА, 27 мар – ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры могут инициировать отставку правительства, рассказал журналистам один из лидеров протеста Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель.Так, он отметил, что на следующей неделе фермеры собираются встретиться в Варшаве и начать сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства. Хмель также призвал присоединиться к данной инициативе все объединения фермеров и работников сельского хозяйства.Протесты фремеров в Польше проходят с начала февраля 2024 года. Аграрии выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, протесты фермеров