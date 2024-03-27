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Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства
Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства - 27.03.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства
Протестующие польские фермеры могут инициировать отставку правительства, рассказал журналистам один из лидеров протеста Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:08+0300
2024-03-27T13:08+0300
2024-03-27T13:08+0300
польша
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ВАРШАВА, 27 мар – ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры могут инициировать отставку правительства, рассказал журналистам один из лидеров протеста Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель.Так, он отметил, что на следующей неделе фермеры собираются встретиться в Варшаве и начать сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства. Хмель также призвал присоединиться к данной инициативе все объединения фермеров и работников сельского хозяйства.Протесты фремеров в Польше проходят с начала февраля 2024 года. Аграрии выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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польша, протесты фермеров
ПОЛЬША, протесты фермеров
Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства
Польские фермеры на следующей неделе начнут сбор подписей для отставки правительства
ВАРШАВА, 27 мар – ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры могут инициировать отставку правительства, рассказал журналистам один из лидеров протеста Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель.
Так, он отметил, что на следующей неделе фермеры собираются встретиться в Варшаве и начать сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства. Хмель также призвал присоединиться к данной инициативе все объединения фермеров и работников сельского хозяйства.
Протесты фремеров в Польше проходят с начала февраля 2024 года. Аграрии выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.