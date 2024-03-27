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Парижу сегодня не удастся заменить российский СПГ, заявил посол России

Парижу сегодня не удастся заменить российский СПГ, заявил посол России - 27.03.2024, ПРАЙМ

Парижу сегодня не удастся заменить российский СПГ, заявил посол России

На данный момент Франции не удастся заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) поставками из других стран, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:50+0300

2024-03-27T13:50+0300

2024-03-27T13:50+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На данный момент Франции не удастся заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) поставками из других стран, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. Так, Франция в январе приобрела российского СПГ на 293 миллиона евро против 244 миллионов месяцем ранее. Это стало крупнейшим объемом импорта с ноября 2022 года. "Совершенно очевидно, что заменить на сегодня российский СПГ-газ каким-то СПГ-газом из других стран, скажем, США, Норвегия, Алжир, у них таких возможностей по существу нет, потому что рынок СПГ-газа достаточно уже ограничен и там есть клиенты, которые и без французов его забирают", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос может ли Париж отказаться от поставок российского СПГ. По его словам, говоря о преимуществах поставок газа из России для Парижа, следует учитывать тот факт, что "Евросоюз всегда стреляет в свою ногу". На данный момент делать прогнозы в этом направлении затруднительно, поскольку в Евросоюзе идет дискуссия о возможном отказе от российского СПГ, добавил он. "Ситуация действительно непростая, и многие французские потребители отнюдь не заинтересованы в том, чтобы пропал еще и русский СПГ-газ, что приведет к подражанию всего и вся во Франции", - резюмировал посол.

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