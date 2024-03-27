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Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб
Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб - 27.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб
Активизацию мошенников зафиксировали в России, граждан призвали не доверять звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб. Об этом говорится на официальном... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T14:09+0300
2024-03-27T14:22+0300
мошенничество
фсб
россия
мошенники
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Активизацию мошенников зафиксировали в России, граждан призвали не доверять звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной службы безопасности.Как отмечается в тексте, россияне стали чаще обращаться в ФСБ по фактам мошенничества. По данным ведомства, для хищения средств использовали подменные телефонные номера, идентичные телефонам ФСБ. В связи с этим служба призвала не верить звонкам и сообщениям, в которых лжесотрудники называют россиян подозреваемыми. Там напомнили, что соответствующие уведомления вручаются лично и в письменной форме. Кроме того, напомнили в ФСБ, сотрудники не присылают копии удостоверений.Помимо этого, ведомство просило не доверять призывам получить кредит, перевести средства на "безопасный" счет или передать их курьеру."ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8(495)224-22-22, 8(800)224-22-24, 8(495)224-70-69, 8(495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций", - резюмировали в публикации.
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фсб, россия, мошенники
Мошенничество, ФСБ, РОССИЯ, мошенники
14:09 27.03.2024 (обновлено: 14:22 27.03.2024)
 
Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб

ФСБ предостерегла от общения с лжесотрудниками спецслужб на фоне активизации мошенников

© fotolia.com / japolia%Телефонное мошенничество
%Телефонное мошенничество - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© fotolia.com / japolia
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Активизацию мошенников зафиксировали в России, граждан призвали не доверять звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
Как отмечается в тексте, россияне стали чаще обращаться в ФСБ по фактам мошенничества. По данным ведомства, для хищения средств использовали подменные телефонные номера, идентичные телефонам ФСБ.
В связи с этим служба призвала не верить звонкам и сообщениям, в которых лжесотрудники называют россиян подозреваемыми. Там напомнили, что соответствующие уведомления вручаются лично и в письменной форме. Кроме того, напомнили в ФСБ, сотрудники не присылают копии удостоверений.
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Помимо этого, ведомство просило не доверять призывам получить кредит, перевести средства на "безопасный" счет или передать их курьеру.
"ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8(495)224-22-22, 8(800)224-22-24, 8(495)224-70-69, 8(495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций", - резюмировали в публикации.
 
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