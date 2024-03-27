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Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб

Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб - 27.03.2024, ПРАЙМ

Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками спецслужб

Активизацию мошенников зафиксировали в России, граждан призвали не доверять звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб. Об этом говорится на официальном... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T14:09+0300

2024-03-27T14:09+0300

2024-03-27T14:22+0300

мошенничество

фсб

россия

мошенники

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Активизацию мошенников зафиксировали в России, граждан призвали не доверять звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной службы безопасности.Как отмечается в тексте, россияне стали чаще обращаться в ФСБ по фактам мошенничества. По данным ведомства, для хищения средств использовали подменные телефонные номера, идентичные телефонам ФСБ. В связи с этим служба призвала не верить звонкам и сообщениям, в которых лжесотрудники называют россиян подозреваемыми. Там напомнили, что соответствующие уведомления вручаются лично и в письменной форме. Кроме того, напомнили в ФСБ, сотрудники не присылают копии удостоверений.Помимо этого, ведомство просило не доверять призывам получить кредит, перевести средства на "безопасный" счет или передать их курьеру."ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8(495)224-22-22, 8(800)224-22-24, 8(495)224-70-69, 8(495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций", - резюмировали в публикации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фсб, россия, мошенники