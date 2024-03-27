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Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий

Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий - 27.03.2024, ПРАЙМ

Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о превышении... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:46+0300

2024-03-27T13:46+0300

2024-03-27T13:53+0300

суд

фтс россии

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны", - следует из карточки дела.Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ)Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Ягодкина задержана и сотрудники силовых структур проводят с ней следственные действия.По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

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суд, фтс россии