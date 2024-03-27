Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/fts-846774515.html
Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий
Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий - 27.03.2024, ПРАЙМ
Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о превышении... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:46+0300
2024-03-27T13:53+0300
суд
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846715559_0:9:2985:1688_1920x0_80_0_0_7344699a29f822e7b011863968552c7b.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны", - следует из карточки дела.Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ)Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Ягодкина задержана и сотрудники силовых структур проводят с ней следственные действия.По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
https://1prime.ru/20240327/rosbank-846738619.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846715559_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00136f1e8a5e0e6e2ba2f3d2b8263cad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, фтс россии
суд, ФТС России
13:46 27.03.2024 (обновлено: 13:53 27.03.2024)
 
Следствие просит арестовать замглавы ФТС за превышение полномочий

Следствие просит арестовать замглавы ФТС России Ягодкину за превышение полномочий

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЕлена Ягодкина
Елена Ягодкина - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны", - следует из карточки дела.
Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ)
Судейский молоток
Росбанк отсудил 30 миллионов рублей у фирмы беглого экс-депутата
10:41
Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Ягодкина задержана и сотрудники силовых структур проводят с ней следственные действия.
По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
 
судФТС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала