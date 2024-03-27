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ГП вступила в спор "Газпрома" с Orlen из-за "беспринципных мер" Польши

ГП вступила в спор "Газпрома" с Orlen из-за "беспринципных мер" Польши - 27.03.2024, ПРАЙМ

ГП вступила в спор "Газпрома" с Orlen из-за "беспринципных мер" Польши

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек Генпрокуратуру РФ к участию в деле по иску ПАО "Газпром" к польским компаниям Europol Gaz и... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:25+0300

2024-03-27T10:25+0300

2024-03-27T10:25+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек Генпрокуратуру РФ к участию в деле по иску ПАО "Газпром" к польским компаниям Europol Gaz и Orlen в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ, следует из материалов суда. Как сообщалось, "Газпром" просит арбитражный суд Петербурга взыскать с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young более 900 миллионов долларов. Слушания назначены на 10 апреля. Согласно материалам дела, Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с заявлением о вступлении в дело, которое удовлетворено. Как отмечается в соответствующем определении суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу. "Предпринятые польскими властями и связанными с ними ответчиками беспринципные меры в отношении активов ПАО "Газпром" нарушают права и законные интересы Российской Федерации", – приводится в определении арбитражного суда позиция Генеральной прокуратуры. Польский концерн Orlen сообщил в октябре прошлого года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen. Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.

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