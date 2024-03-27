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Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море

Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море - 27.03.2024, ПРАЙМ

Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море

Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T06:13+0300

2024-03-27T06:13+0300

2024-03-27T06:39+0300

экономика

владимир сальдо

херсонская область

порты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть. Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье. "Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — подчеркнул губернатор.

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херсонская область

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владимир сальдо, херсонская область, порты