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Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море - 27.03.2024, ПРАЙМ
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море
Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T06:13+0300
2024-03-27T06:13+0300
2024-03-27T06:39+0300
экономика
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть. Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье. "Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — подчеркнул губернатор.
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владимир сальдо, херсонская область, порты
Экономика, Владимир Сальдо, Херсонская область, порты
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море
Сальдо: Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть.
Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха
Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье.
"Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — подчеркнул губернатор.