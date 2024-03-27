Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240327/genichesk-846731482.html
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море - 27.03.2024, ПРАЙМ
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море
Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T06:13+0300
2024-03-27T06:39+0300
экономика
владимир сальдо
херсонская область
порты
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_03f3e79205db3a6187d67b764f738a74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть. Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье. "Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — подчеркнул губернатор.
https://1prime.ru/20240118/842826294.html
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_71ba9778e479019cdb451f2f0314cfe2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир сальдо, херсонская область, порты
Экономика, Владимир Сальдо, Херсонская область, порты
06:13 27.03.2024 (обновлено: 06:39 27.03.2024)
 
Сальдо рассказал о планах восстановить порт на Азовском море

Сальдо: Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить

© РИА Новости . Сергей Мальгавко%Загадки и факты: удивительное Черное море
%Загадки и факты: удивительное Черное море - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Генический морской торговый порт на Азовском море планируется восстановить, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть.
Каховская ГЭС - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2024
Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха
18 января, 07:09
Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье.
"Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — подчеркнул губернатор.
 
ЭкономикаВладимир СальдоХерсонская областьпорты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала