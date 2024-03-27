Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240327/germany-846774618.html
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии - 27.03.2024, ПРАЙМ
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии
Пять немецких исследовательских институтов значительно понизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год - до 0,1% с 1,3%, говорится в пресс-релизе институтов... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:47+0300
2024-03-27T13:47+0300
экономика
германия
ввп
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пять немецких исследовательских институтов значительно понизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год - до 0,1% с 1,3%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI . "Институты пересматривают свой прогноз изменения валового внутреннего продукта в текущем году в сторону понижения на значительные 1,2 процентных пункта - до 0,1% по сравнению с их осенним отчетом", - говорится в сообщении. Прогноз на следующий год остается без значительных изменений и предполагает рост ВВП на 1,4% (-0,1 п.п.) "Экономика Германии переживает трудности. Жесткая фаза конъюнктурной экономической слабости, сохранявшаяся до недавнего времени, сопровождается сокращением потенциала роста. Таким образом, конъюнктурные и структурные факторы накладываются друг на друга при вялом общем экономическом развитии", - констатируют исследователи. По их оценке, после весны ожидается слабый экономический подъем, чья динамика останется предсказуемо не очень высокой. Среди причин ухудшения прогноза институты называют сокращение немецкого экспорта при снижающемся спросе, слабую ценовую конкурентоспособность в области энергоемких товаров, перенос производств за границу и связанную со всеми этими факторами неуверенность инвесторов. В числе рисков авторы доклада указывают текущие геополитические и структурные изменения и политическую неопределенность. В качестве рекомендации исследователи предлагают провести реформу в области долговой политики и так называемого "долгового тормоза" (механизм ограничения госдолга - ред.), из-за которого Германия в конце прошлого года оказалась в бюджетном кризисе.
https://1prime.ru/20240324/germaniya-846663947.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, ввп, новости
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ВВП, Новости
13:47 27.03.2024
 
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии

Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии на 2024 год с 1,3% до 0,1%

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пять немецких исследовательских институтов значительно понизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год - до 0,1% с 1,3%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI .
"Институты пересматривают свой прогноз изменения валового внутреннего продукта в текущем году в сторону понижения на значительные 1,2 процентных пункта - до 0,1% по сравнению с их осенним отчетом", - говорится в сообщении.
Прогноз на следующий год остается без значительных изменений и предполагает рост ВВП на 1,4% (-0,1 п.п.)
"Экономика Германии переживает трудности. Жесткая фаза конъюнктурной экономической слабости, сохранявшаяся до недавнего времени, сопровождается сокращением потенциала роста. Таким образом, конъюнктурные и структурные факторы накладываются друг на друга при вялом общем экономическом развитии", - констатируют исследователи.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
24 марта, 22:17
По их оценке, после весны ожидается слабый экономический подъем, чья динамика останется предсказуемо не очень высокой. Среди причин ухудшения прогноза институты называют сокращение немецкого экспорта при снижающемся спросе, слабую ценовую конкурентоспособность в области энергоемких товаров, перенос производств за границу и связанную со всеми этими факторами неуверенность инвесторов.
В числе рисков авторы доклада указывают текущие геополитические и структурные изменения и политическую неопределенность.
В качестве рекомендации исследователи предлагают провести реформу в области долговой политики и так называемого "долгового тормоза" (механизм ограничения госдолга - ред.), из-за которого Германия в конце прошлого года оказалась в бюджетном кризисе.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯВВПНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала