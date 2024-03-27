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Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии - 27.03.2024, ПРАЙМ
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии
Пять немецких исследовательских институтов значительно понизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год - до 0,1% с 1,3%, говорится в пресс-релизе институтов... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:47+0300
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БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пять немецких исследовательских институтов значительно понизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год - до 0,1% с 1,3%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI . "Институты пересматривают свой прогноз изменения валового внутреннего продукта в текущем году в сторону понижения на значительные 1,2 процентных пункта - до 0,1% по сравнению с их осенним отчетом", - говорится в сообщении. Прогноз на следующий год остается без значительных изменений и предполагает рост ВВП на 1,4% (-0,1 п.п.) "Экономика Германии переживает трудности. Жесткая фаза конъюнктурной экономической слабости, сохранявшаяся до недавнего времени, сопровождается сокращением потенциала роста. Таким образом, конъюнктурные и структурные факторы накладываются друг на друга при вялом общем экономическом развитии", - констатируют исследователи. По их оценке, после весны ожидается слабый экономический подъем, чья динамика останется предсказуемо не очень высокой. Среди причин ухудшения прогноза институты называют сокращение немецкого экспорта при снижающемся спросе, слабую ценовую конкурентоспособность в области энергоемких товаров, перенос производств за границу и связанную со всеми этими факторами неуверенность инвесторов. В числе рисков авторы доклада указывают текущие геополитические и структурные изменения и политическую неопределенность. В качестве рекомендации исследователи предлагают провести реформу в области долговой политики и так называемого "долгового тормоза" (механизм ограничения госдолга - ред.), из-за которого Германия в конце прошлого года оказалась в бюджетном кризисе.
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германия, ввп, новости
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ВВП, Новости
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии
Пять немецких институтов ухудшили прогноз роста ВВП Германии на 2024 год с 1,3% до 0,1%
БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пять немецких исследовательских институтов значительно понизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год - до 0,1% с 1,3%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI .
"Институты пересматривают свой прогноз изменения валового внутреннего продукта в текущем году в сторону понижения на значительные 1,2 процентных пункта - до 0,1% по сравнению с их осенним отчетом", - говорится в сообщении.
Прогноз на следующий год остается без значительных изменений и предполагает рост ВВП на 1,4% (-0,1 п.п.)
"Экономика Германии переживает трудности. Жесткая фаза конъюнктурной экономической слабости, сохранявшаяся до недавнего времени, сопровождается сокращением потенциала роста. Таким образом, конъюнктурные и структурные факторы накладываются друг на друга при вялом общем экономическом развитии", - констатируют исследователи.
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
По их оценке, после весны ожидается слабый экономический подъем, чья динамика останется предсказуемо не очень высокой. Среди причин ухудшения прогноза институты называют сокращение немецкого экспорта при снижающемся спросе, слабую ценовую конкурентоспособность в области энергоемких товаров, перенос производств за границу и связанную со всеми этими факторами неуверенность инвесторов.
В числе рисков авторы доклада указывают текущие геополитические и структурные изменения и политическую неопределенность.
В качестве рекомендации исследователи предлагают провести реформу в области долговой политики и так называемого "долгового тормоза" (механизм ограничения госдолга - ред.), из-за которого Германия в конце прошлого года оказалась в бюджетном кризисе.