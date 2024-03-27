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Германия — "больной человек" Европы. Но и другие страны кашляют
Германия — "больной человек" Европы. Но и другие страны кашляют - 27.03.2024, ПРАЙМ
Германия — "больной человек" Европы. Но и другие страны кашляют
Хвори Берлина хорошо известны, но теперь и в Италии министр финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что у страны "заболел живот", пишет агентство Bloomberg. | 27.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Хвори Берлина хорошо известны, но теперь и в Италии министр финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что у страны "заболел живот", пишет агентство Bloomberg."Германия, “больной человек” Европы, подступает к концу квартала, который предпочла бы поскорее забыть. Первые три месяца 2024 года ознаменуют собой второй квартал спада подряд, а всего в течение года ожидается практически нулевой рост. Ее хваленый промышленный потенциал стал обузой, спрос все еще болтается на низком уровне, а “деглобализирующийся” мир лишил ее таких рычагов, как китайский экспорт, дешевый российский газ и надежные гарантии безопасности США", - говорится в публикации.Еврозона сталкивается с новыми опасениями относительно своего здоровья, и это сопровождается замедлением роста экономики в странах, зависимых от торговли, таких как Нидерланды и Ирландия, а также небольшим ростом во Франции.Италия, в свою очередь, остается лидером, ожидая роста ВВП примерно на 1% в этом году. Страна имеет признаки укрепления доверия потребителей и роста зарплат, но все равно ее ожидает замедление в этом году. Это вызывает беспокойство о долгосрочном разрыве между европейской и американской экономиками, которые ожидаются ростом на 2% в этом году.Один из вариантов восстановления - использование фонда восстановления после пандемии для инвестирования в будущие потребности итальянской и европейской экономики. Успешное использование этих фондов может компенсировать отмену налоговых льгот и повысить ВВП Италии к 2026 году на 2,5%.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Новости, ИТАЛИЯ
Германия — "больной человек" Европы. Но и другие страны кашляют
Bloomberg: Германия — "больной человек" Европы, но и другие страны кашляют
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Хвори Берлина хорошо известны, но теперь и в Италии министр финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что у страны "заболел живот", пишет
агентство Bloomberg.
"Германия, “больной человек” Европы, подступает к концу квартала, который предпочла бы поскорее забыть. Первые три месяца 2024 года ознаменуют собой второй квартал спада подряд, а всего в течение года ожидается практически нулевой рост. Ее хваленый промышленный потенциал стал обузой, спрос все еще болтается на низком уровне, а “деглобализирующийся” мир лишил ее таких рычагов, как китайский экспорт, дешевый российский газ и надежные гарантии безопасности США", - говорится в публикации.
Еврозона сталкивается с новыми опасениями относительно своего здоровья, и это сопровождается замедлением роста экономики в странах, зависимых от торговли, таких как Нидерланды и Ирландия, а также небольшим ростом во Франции.
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
Италия, в свою очередь, остается лидером, ожидая роста ВВП примерно на 1% в этом году. Страна имеет признаки укрепления доверия потребителей и роста зарплат, но все равно ее ожидает замедление в этом году. Это вызывает беспокойство о долгосрочном разрыве между европейской и американской экономиками, которые ожидаются ростом на 2% в этом году.
Один из вариантов восстановления - использование фонда восстановления после пандемии для инвестирования в будущие потребности итальянской и европейской экономики. Успешное использование этих фондов может компенсировать отмену налоговых льгот и повысить ВВП Италии к 2026 году на 2,5%.
Полный текст читайте
на ИноСМИ