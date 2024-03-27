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Японская иена упала до минимума с 1990 года
Японская иена упала до минимума с 1990 года - 27.03.2024, ПРАЙМ
Японская иена упала до минимума с 1990 года
Курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года после заявлений представителя Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T07:59+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года после заявлений представителя Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.31 мск курс доллара к иене рос до 151,69 иены со 151,55 иены за доллар. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 151,97 иены, что стало максимумом с 1990 года. Курс евро к доллару остается на уровне предыдущего закрытия в 1,0830 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 104,35 пункта. Ранее член правления Банка Японии Наоки Тамура отметил важность медленного, но устойчивого сворачивания ультрамягкой монетарной политики. Его слова передало агентство Bloomberg. На прошлой неделе Банк Японии по итогам мартовского заседания впервые за 17 лет повысил учетную ставку - до 0-0,1% с минус 0,1%. Кроме того, позднее на неделе будет опубликована третья, окончательная оценка динамики ВВП США в четвертом квартале прошлого года. Согласно второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале выросла на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%.
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япония, иена, иностранная валюта, курс иены
ЯПОНИЯ, иена, иностранная валюта, курс иены
Японская иена упала до минимума с 1990 года
Курс японской иены упал до минимума с 1990 года
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года после заявлений представителя Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск курс доллара к иене рос до 151,69 иены со 151,55 иены за доллар. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 151,97 иены, что стало максимумом с 1990 года.
Курс евро к доллару остается на уровне предыдущего закрытия в 1,0830 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 104,35 пункта.
Ранее член правления Банка Японии Наоки Тамура отметил важность медленного, но устойчивого сворачивания ультрамягкой монетарной политики. Его слова передало агентство Bloomberg.
Угроза интервенции сдерживает рост пары доллар/иена до новых максимумов
На прошлой неделе Банк Японии по итогам мартовского заседания впервые за 17 лет повысил учетную ставку - до 0-0,1% с минус 0,1%.
Кроме того, позднее на неделе будет опубликована третья, окончательная оценка динамики ВВП США в четвертом квартале прошлого года. Согласно второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале выросла на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%.