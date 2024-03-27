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Японская иена упала до минимума с 1990 года

Японская иена упала до минимума с 1990 года - 27.03.2024, ПРАЙМ

Японская иена упала до минимума с 1990 года

Курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года после заявлений представителя Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T07:59+0300

2024-03-27T07:59+0300

2024-03-27T08:00+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года после заявлений представителя Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.31 мск курс доллара к иене рос до 151,69 иены со 151,55 иены за доллар. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 151,97 иены, что стало максимумом с 1990 года. Курс евро к доллару остается на уровне предыдущего закрытия в 1,0830 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 104,35 пункта. Ранее член правления Банка Японии Наоки Тамура отметил важность медленного, но устойчивого сворачивания ультрамягкой монетарной политики. Его слова передало агентство Bloomberg. На прошлой неделе Банк Японии по итогам мартовского заседания впервые за 17 лет повысил учетную ставку - до 0-0,1% с минус 0,1%. Кроме того, позднее на неделе будет опубликована третья, окончательная оценка динамики ВВП США в четвертом квартале прошлого года. Согласно второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале выросла на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%.

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япония, иена, иностранная валюта, курс иены