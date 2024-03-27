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Иена вышла в плюс к доллару после рекордного падения

Иена вышла в плюс к доллару после рекордного падения - 27.03.2024, ПРАЙМ

Иена вышла в плюс к доллару после рекордного падения

Иена после падения к доллару до минимума с 1990 года перешла к коррекционному укреплению, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:10+0300

2024-03-27T13:10+0300

2024-03-27T13:10+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Иена после падения к доллару до минимума с 1990 года перешла к коррекционному укреплению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.46 мск курс доллара к иене снижался до 151,36 иены со 151,55 иены за доллар. Ранее в ходе торгов показатель рос и максимально достигал 151,97 иены за доллар. Курс евро к доллару опускается до 1,0827 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0830 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 104,27 пункта. Банк Японии 20 марта впервые за 17 лет повысил учетную ставку - до 0-0,1% с минус 0,1%. Однако ожидаемого роста курса иены пока не произошло - напротив, в среду японская валюта обновила минимум почти за 34 года. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что министерство готово принять решительные меры в связи с рекордным падением курса иены. Важным событием недели является окончательная оценка динамики ВВП США в четвертом квартале прошлого года, которая будет опубликована в четверг и может повлиять на курс доллара. Согласно второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале выросла на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%. Также в четверг ожидается публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 марта. Аналитики предполагают, что показатель вырос до 215 тысяч с уровня прошлой недели в 210 тысяч.

https://1prime.ru/20240326/dollar-846700612.html

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курсы валют, доллар, иена