https://1prime.ru/20240327/iena-846772489.html
Иена вышла в плюс к доллару после рекордного падения
Иена вышла в плюс к доллару после рекордного падения - 27.03.2024, ПРАЙМ
Иена вышла в плюс к доллару после рекордного падения
Иена после падения к доллару до минимума с 1990 года перешла к коррекционному укреплению, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:10+0300
2024-03-27T13:10+0300
2024-03-27T13:10+0300
курсы валют
доллар
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/44/763224443_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_57f919b9e86f2c081054a1e38e1762e3.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Иена после падения к доллару до минимума с 1990 года перешла к коррекционному укреплению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.46 мск курс доллара к иене снижался до 151,36 иены со 151,55 иены за доллар. Ранее в ходе торгов показатель рос и максимально достигал 151,97 иены за доллар. Курс евро к доллару опускается до 1,0827 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0830 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 104,27 пункта. Банк Японии 20 марта впервые за 17 лет повысил учетную ставку - до 0-0,1% с минус 0,1%. Однако ожидаемого роста курса иены пока не произошло - напротив, в среду японская валюта обновила минимум почти за 34 года. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что министерство готово принять решительные меры в связи с рекордным падением курса иены. Важным событием недели является окончательная оценка динамики ВВП США в четвертом квартале прошлого года, которая будет опубликована в четверг и может повлиять на курс доллара. Согласно второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале выросла на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%. Также в четверг ожидается публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 марта. Аналитики предполагают, что показатель вырос до 215 тысяч с уровня прошлой недели в 210 тысяч.
https://1prime.ru/20240326/dollar-846700612.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/44/763224443_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_cf3ea7be9eeebedc6b6f09fb7c71d4ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, доллар, иена
Курсы валют, доллар, иена
Иена вышла в плюс к доллару после рекордного падения
Иена вышла в плюс к доллару после падения до минимума с 1990 года
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Иена после падения к доллару до минимума с 1990 года перешла к коррекционному укреплению, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.46 мск курс доллара к иене снижался до 151,36 иены со 151,55 иены за доллар. Ранее в ходе торгов показатель рос и максимально достигал 151,97 иены за доллар.
Курс евро к доллару опускается до 1,0827 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0830 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 104,27 пункта.
Банк Японии 20 марта впервые за 17 лет повысил учетную ставку - до 0-0,1% с минус 0,1%. Однако ожидаемого роста курса иены пока не произошло - напротив, в среду японская валюта обновила минимум почти за 34 года. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что министерство готово принять решительные меры в связи с рекордным падением курса иены.
Доллар вновь растет к лире, пишут СМИ
Важным событием недели является окончательная оценка динамики ВВП США в четвертом квартале прошлого года, которая будет опубликована в четверг и может повлиять на курс доллара. Согласно второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале выросла на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%.
Также в четверг ожидается публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 марта. Аналитики предполагают, что показатель вырос до 215 тысяч с уровня прошлой недели в 210 тысяч.