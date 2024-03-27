https://1prime.ru/20240327/interpol-846739573.html

Интерпол отказался комментировать помощь России

Интерпол отказался комментировать помощь России - 27.03.2024, ПРАЙМ

Интерпол отказался комментировать помощь России

В Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:59+0300

2024-03-27T10:59+0300

2024-03-27T11:01+0300

россия

интерпол

крокус сити холл

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/82946/02/829460290_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_86226c48d8dcae974c31153a5f7d98c1.jpg

ПАРИЖ, 27 мар - ПРАЙМ. В Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова посодействовать расследованию теракта в подмосковном "Крокус сити холле".Ранее сообщалось, что после трагедии в Красногорске секретарь Интерпола Юрген Шток сказал, что организация поможет в расследовании происшествия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя это предложение, заявил, что власти страны могут справиться сами.В пресс-службе Интерпола отметили, что не дают комментариев касательно конкретных дел или отдельных лиц. Кроме того, в организации воздержались от ответа на вопрос о том, поступала ли к ним какая-либо информация о подготовке теракте в "Крокусе" и поделились ли они ею с Москвой.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.

https://1prime.ru/20240327/krokus-siti-kholl-846733779.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, интерпол, крокус сити холл, франция