https://1prime.ru/20240327/interpol-846739573.html
Интерпол отказался комментировать помощь России
Интерпол отказался комментировать помощь России - 27.03.2024, ПРАЙМ
Интерпол отказался комментировать помощь России
В Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:59+0300
2024-03-27T10:59+0300
2024-03-27T11:01+0300
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ПАРИЖ, 27 мар - ПРАЙМ. В Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова посодействовать расследованию теракта в подмосковном "Крокус сити холле".Ранее сообщалось, что после трагедии в Красногорске секретарь Интерпола Юрген Шток сказал, что организация поможет в расследовании происшествия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя это предложение, заявил, что власти страны могут справиться сами.В пресс-службе Интерпола отметили, что не дают комментариев касательно конкретных дел или отдельных лиц. Кроме того, в организации воздержались от ответа на вопрос о том, поступала ли к ним какая-либо информация о подготовке теракте в "Крокусе" и поделились ли они ею с Москвой.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.
https://1prime.ru/20240327/krokus-siti-kholl-846733779.html
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россия, интерпол, крокус сити холл, франция
РОССИЯ, Интерпол, Крокус сити холл, ФРАНЦИЯ
Интерпол отказался комментировать помощь России
Интерпол не стал комментировать тему помощи России в расследовании теракта в "Крокусе"
ПАРИЖ, 27 мар - ПРАЙМ. В Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова посодействовать расследованию теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
Ранее сообщалось, что после трагедии в Красногорске секретарь Интерпола Юрген Шток сказал, что организация поможет в расследовании происшествия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя это предложение, заявил, что власти страны могут справиться сами.
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В пресс-службе Интерпола отметили, что не дают комментариев касательно конкретных дел или отдельных лиц. Кроме того, в организации воздержались от ответа на вопрос о том, поступала ли к ним какая-либо информация о подготовке теракте в "Крокусе" и поделились ли они ею с Москвой.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.