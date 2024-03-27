https://1prime.ru/20240327/interpol-846786764.html

Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова

Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова - 27.03.2024, ПРАЙМ

Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова

Западные страны пытаются использовать Интерпол в своих политических играх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T16:57+0300

2024-03-27T16:57+0300

2024-03-27T17:26+0300

россия

интерпол

мария захарова

новости

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/48/842904897_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_653c85037a86b619f138671606103d37.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Западные страны пытаются использовать Интерпол в своих политических играх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и добавил, что организация готова оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями."Это означает, что генсекретарь Интерпола, в качестве руководителя этой структуры, от лица всего мирового полицейского сообщества подтвердил незыблемость фундаментальных принципов организации, которые сформулированы в ее уставе. Именно статья 2 устава Интерпола призывает к обеспечению и развитию как можно более широкого полицейского сотрудничества. И в этом смысле координация информационного обмена по раскрытию и расследованию преступлений является ключевой задачей Интерпола", - сказала дипломат.Захарова также отметила, что необходимо разобраться, как заявление главы организации соотносится с решением от 2022 года об ограничении обмена данными в отношении российской стороны.Дипломат заключила, что Москва поддерживает заявление Интерпола о взаимодействии с Россией в расследовании, однако организации стоит пересмотреть свое решение от 2022 года.Ранее в Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова посодействовать расследованию теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

https://1prime.ru/20240327/interpol-846739573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, интерпол, мария захарова, новости, крокус сити холл