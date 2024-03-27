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Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова
Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова - 27.03.2024, ПРАЙМ
Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова
Западные страны пытаются использовать Интерпол в своих политических играх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:57+0300
2024-03-27T17:26+0300
россия
интерпол
мария захарова
новости
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Западные страны пытаются использовать Интерпол в своих политических играх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и добавил, что организация готова оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями."Это означает, что генсекретарь Интерпола, в качестве руководителя этой структуры, от лица всего мирового полицейского сообщества подтвердил незыблемость фундаментальных принципов организации, которые сформулированы в ее уставе. Именно статья 2 устава Интерпола призывает к обеспечению и развитию как можно более широкого полицейского сотрудничества. И в этом смысле координация информационного обмена по раскрытию и расследованию преступлений является ключевой задачей Интерпола", - сказала дипломат.Захарова также отметила, что необходимо разобраться, как заявление главы организации соотносится с решением от 2022 года об ограничении обмена данными в отношении российской стороны.Дипломат заключила, что Москва поддерживает заявление Интерпола о взаимодействии с Россией в расследовании, однако организации стоит пересмотреть свое решение от 2022 года.Ранее в Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова посодействовать расследованию теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
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россия, интерпол, мария захарова, новости, крокус сити холл
РОССИЯ, Интерпол, Мария Захарова, Новости, Крокус сити холл
16:57 27.03.2024 (обновлено: 17:26 27.03.2024)
 
Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова

Захарова: Россия считает, что Интерпол пытаются втянуть в политическую игру

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Западные страны пытаются использовать Интерпол в своих политических играх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и добавил, что организация готова оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями.
"Это означает, что генсекретарь Интерпола, в качестве руководителя этой структуры, от лица всего мирового полицейского сообщества подтвердил незыблемость фундаментальных принципов организации, которые сформулированы в ее уставе. Именно статья 2 устава Интерпола призывает к обеспечению и развитию как можно более широкого полицейского сотрудничества. И в этом смысле координация информационного обмена по раскрытию и расследованию преступлений является ключевой задачей Интерпола", - сказала дипломат.
%Штаб-квартира Интерпола в Лионе - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Интерпол отказался комментировать помощь России
10:59
Захарова также отметила, что необходимо разобраться, как заявление главы организации соотносится с решением от 2022 года об ограничении обмена данными в отношении российской стороны.
Дипломат заключила, что Москва поддерживает заявление Интерпола о взаимодействии с Россией в расследовании, однако организации стоит пересмотреть свое решение от 2022 года.
Ранее в Интерполе предпочли не комментировать, по какой причине организация не предложила России поддержку после взрыва на "Северных потоках", но готова посодействовать расследованию теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
 
РОССИЯИнтерполМария ЗахароваНовостиКрокус сити холл
 
 
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