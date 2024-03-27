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Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России

Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России - 27.03.2024, ПРАЙМ

Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде считает, что теракты в Подмосковье и в иранском городе Керман схожи, дипломат удивился тому, откуда Вашингтон | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T09:08+0300

2024-03-27T09:08+0300

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АНКАРА, 27 мар - ПРАЙМ. Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде считает, что теракты в Подмосковье и в иранском городе Керман схожи, дипломат удивился тому, откуда Вашингтон заранее знает о них, "тайна должна быть раскрыта". Слова дипломата приводит турецкое издание Aydınlık."Несколько месяцев назад в Кермане были убиты 89 человек. Теперь та же операция повторилась в России... Террористический акт в России и террористический акт в Иране очень похожи. В том теракте США заявили: "Мы знали об этом и были уведомлены". Теперь они говорят то же самое в отношении России. Вопрос для нас заключается в следующем: откуда США знают о терактах заранее? И почему эти нападения всегда происходят в нашем регионе?" - отметил иранский посол.Ранее 3 января в Кермане произошли взрывы во время траурной процессии, посвященной гибели генерала Касема Сулеймани. За взрывами стояли экстремисты, которые разместили взрывчатку у входа на кладбище. В результате взрыва погибло несколько десятков человек, а более 200 получили ранения. Иранское государственное агентство IRNA опровергло утверждения западных СМИ о предупреждении США о готовящемся теракте.Кроме того, 8 марта посольство США в России заявило о вероятных атаках на места больших скоплений людей, включая концерты, в Москве. Российское посольство в США утверждает, что не получило уведомлений от американской стороны. В связи с терактом в "Крокус Сити Холле", Россия просила США предоставить детальную информацию о наличии сведений о подготовке теракта.Посол Ирана заключил, что не может назвать точно, кто стоит за этими атаками, но отмечает, что метод и форма атак одинаковы.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.

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иран, россия, теракт, сша, новости