https://1prime.ru/20240327/iran-846735443.html
Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России
Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России - 27.03.2024, ПРАЙМ
Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России
Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде считает, что теракты в Подмосковье и в иранском городе Керман схожи, дипломат удивился тому, откуда Вашингтон | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T09:08+0300
2024-03-27T09:08+0300
2024-03-27T09:08+0300
иран
россия
теракт
сша
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
АНКАРА, 27 мар - ПРАЙМ. Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде считает, что теракты в Подмосковье и в иранском городе Керман схожи, дипломат удивился тому, откуда Вашингтон заранее знает о них, "тайна должна быть раскрыта". Слова дипломата приводит турецкое издание Aydınlık."Несколько месяцев назад в Кермане были убиты 89 человек. Теперь та же операция повторилась в России... Террористический акт в России и террористический акт в Иране очень похожи. В том теракте США заявили: "Мы знали об этом и были уведомлены". Теперь они говорят то же самое в отношении России. Вопрос для нас заключается в следующем: откуда США знают о терактах заранее? И почему эти нападения всегда происходят в нашем регионе?" - отметил иранский посол.Ранее 3 января в Кермане произошли взрывы во время траурной процессии, посвященной гибели генерала Касема Сулеймани. За взрывами стояли экстремисты, которые разместили взрывчатку у входа на кладбище. В результате взрыва погибло несколько десятков человек, а более 200 получили ранения. Иранское государственное агентство IRNA опровергло утверждения западных СМИ о предупреждении США о готовящемся теракте.Кроме того, 8 марта посольство США в России заявило о вероятных атаках на места больших скоплений людей, включая концерты, в Москве. Российское посольство в США утверждает, что не получило уведомлений от американской стороны. В связи с терактом в "Крокус Сити Холле", Россия просила США предоставить детальную информацию о наличии сведений о подготовке теракта.Посол Ирана заключил, что не может назвать точно, кто стоит за этими атаками, но отмечает, что метод и форма атак одинаковы.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
https://1prime.ru/20240326/crocus-846710644.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, теракт, сша, новости
ИРАН, РОССИЯ, теракт, США, Новости
Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России
Иранский посол в Турции удивился тому, что США заранее знали о терактах в России и Иране
АНКАРА, 27 мар - ПРАЙМ. Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде считает, что теракты в Подмосковье и в иранском городе Керман схожи, дипломат удивился тому, откуда Вашингтон заранее знает о них, "тайна должна быть раскрыта". Слова дипломата приводит турецкое издание Aydınlık.
"Несколько месяцев назад в Кермане были убиты 89 человек. Теперь та же операция повторилась в России... Террористический акт в России и террористический акт в Иране очень похожи. В том теракте США заявили: "Мы знали об этом и были уведомлены". Теперь они говорят то же самое в отношении России. Вопрос для нас заключается в следующем: откуда США знают о терактах заранее? И почему эти нападения всегда происходят в нашем регионе?" - отметил иранский посол.
Ранее 3 января в Кермане произошли взрывы во время траурной процессии, посвященной гибели генерала Касема Сулеймани. За взрывами стояли экстремисты, которые разместили взрывчатку у входа на кладбище. В результате взрыва погибло несколько десятков человек, а более 200 получили ранения. Иранское государственное агентство IRNA опровергло утверждения западных СМИ о предупреждении США о готовящемся теракте.
Патрушев раскрыл, кто стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
Кроме того, 8 марта посольство США в России заявило о вероятных атаках на места больших скоплений людей, включая концерты, в Москве. Российское посольство в США утверждает, что не получило уведомлений от американской стороны. В связи с терактом в "Крокус Сити Холле", Россия просила США предоставить детальную информацию о наличии сведений о подготовке теракта.
Посол Ирана заключил, что не может назвать точно, кто стоит за этими атаками, но отмечает, что метод и форма атак одинаковы.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.