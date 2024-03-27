https://1prime.ru/20240327/isk-846783300.html

УК "Первая" вновь изменила сумму иска к Euroclear Bank

УК "Первая" вновь изменила сумму иска к Euroclear Bank - 27.03.2024, ПРАЙМ

УК "Первая" вновь изменила сумму иска к Euroclear Bank

АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") уточнила сумму своего иска к Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T15:27+0300

2024-03-27T15:27+0300

2024-03-27T15:27+0300

экономика

россия

ук "первая"

euroclear bank

убытки

суд

иск

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg

МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") уточнила сумму своего иска к Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных заморозкой этим европейским депозитарием ценных бумаг истца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На начало заседания в среду сумма иска составляла более 104,4 миллиарда рублей. Истец сообщил, что он уменьшает ее на размер дохода, поступившего "по 665-му указу", и на стоимость замещенных облигаций, но увеличивает в отношении упущенной выгоды, размер которой был пересчитан после публикации Euroclear данных о сумме, заработанной им на заблокированных российских бумагах. Новый размер иска на заседании не оглашался. Изначально в исковом заявлении, поданном в июле, УК "Первая" требовала от ответчика около 184,8 миллиарда рублей, а на заседании в январе снизила размер требований до более чем 104,4 миллиарда. Как ранее сообщил истец, в иске заявлены требования о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг и накопленного дохода, процентов и "дохода, который мог бы получить каждый из… учредителей управления, пользуясь и реинвестируя денежные средства, которые были заблокированы ввиду санкций", а также требование о взыскании "неполученного вознаграждения доверительным управляющим". На заседании в среду суд по ходатайству ответчика разделил требования – требования о взыскании стоимости ценных бумаг выделено в отдельное производство. По настоящему делу заседание отложено на 24 мая. В иске до последнего уточнения убытки в размере стоимости ценных бумаг оценивались в сумму более 84 миллиардов рублей, убытки в размере накопленного дохода – в сумму около 18 миллиардов рублей. Ранее в пресс-службе УК "Первая" РИА Новости сообщили, что иск подан с целью защитить права и интересы клиентов, чьи активы заморожены. Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://1prime.ru/20240313/sud-846256704.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ук "первая", euroclear bank, убытки, суд, иск