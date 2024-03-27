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В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ

В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ - 27.03.2024, ПРАЙМ

В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что предмет "история" должен стать массовым по сдаче ЕГЭ. Об этом глава ведомства сообщил в ходе заседания... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:29+0300

2024-03-27T13:29+0300

2024-03-27T13:29+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что предмет "история" должен стать массовым по сдаче ЕГЭ. Об этом глава ведомства сообщил в ходе заседания комитета Государственной Думы по просвещению."Нужно расширять предмет "История", делать его массовым по сдаче единого государственного экзамена. Потому что понимание истории нашей страны, нашей культуры — это очень важно", - сказал Кравцов.Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Впервые ЕГЭ в качестве эксперимента провели в 2001 году в Чувашии, Якутии, Марий-Эл, Самарской и Ростовской областях, к 2008 году эксперимент распространился на всю страну.

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