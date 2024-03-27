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В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ - 27.03.2024, ПРАЙМ
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В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ - 27.03.2024, ПРАЙМ
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что предмет "история" должен стать массовым по сдаче ЕГЭ. Об этом глава ведомства сообщил в ходе заседания... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:29+0300
2024-03-27T13:29+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что предмет "история" должен стать массовым по сдаче ЕГЭ. Об этом глава ведомства сообщил в ходе заседания комитета Государственной Думы по просвещению."Нужно расширять предмет "История", делать его массовым по сдаче единого государственного экзамена. Потому что понимание истории нашей страны, нашей культуры — это очень важно", - сказал Кравцов.Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Впервые ЕГЭ в качестве эксперимента провели в 2001 году в Чувашии, Якутии, Марий-Эл, Самарской и Ростовской областях, к 2008 году эксперимент распространился на всю страну.
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егэ, новости
ЕГЭ, Новости
13:29 27.03.2024
 
В Минпросвещения призвали сделать предмет "История" массовым по сдаче ЕГЭ

Кравцов: предмет "История" нужно делать массовым по сдаче ЕГЭ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Сергей Кравцов
%Сергей Кравцов - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что предмет "история" должен стать массовым по сдаче ЕГЭ. Об этом глава ведомства сообщил в ходе заседания комитета Государственной Думы по просвещению.
"Нужно расширять предмет "История", делать его массовым по сдаче единого государственного экзамена. Потому что понимание истории нашей страны, нашей культуры — это очень важно", - сказал Кравцов.
Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.
Впервые ЕГЭ в качестве эксперимента провели в 2001 году в Чувашии, Якутии, Марий-Эл, Самарской и Ростовской областях, к 2008 году эксперимент распространился на всю страну.
 
ЕГЭНовости
 
 
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