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Минфин Японии примет решительные меры из-за рекордного падения курса иены

Минфин Японии примет решительные меры из-за рекордного падения курса иены - 27.03.2024, ПРАЙМ

Минфин Японии примет решительные меры из-за рекордного падения курса иены

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что министерство готово принять решительные меры в связи с рекордным падением курса иены. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T08:56+0300

2024-03-27T08:56+0300

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ТОКИО, 27 мар – ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что министерство готово принять решительные меры в связи с рекордным падением курса иены. "Что касается чрезмерных движений (на бирже – ред.), мы примем решительные меры, не исключая никаких вариантов", - приводит его слова агентство Киодо. Курс японской иены на торгах в среду падал до самого низкого уровня с июля 1990 года - 151,97 иены за доллар. Затем на опасениях валютных интервенций курс несколько подрос - до 151,88 иены за доллар. Банк Японии 20 марта впервые за 17 лет повысил учетную ставку - до 0-0,1% с минус 0,1%. Однако регулятор пока не стал отказываться от мягкой монетарной политики. В результате ожидаемого роста курса иены не произошло - наоборот, японская валюта обновляет минимумы почти за 34 года. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. С января 2016 до марта 2024 года учетная ставка сохранялась на отрицательном уровне - минус 0,1%.

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япония, курс иены, новости