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США не могут остановить атаки хуситов в Красном море, пишут СМИ

США не могут остановить атаки хуситов в Красном море, пишут СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ

США не могут остановить атаки хуситов в Красном море, пишут СМИ

Соединенным Штатам и их союзникам не удается прекратить атаки хуситов (движение "Ансар Аллах") на корабли и военные суда, несмотря на использование... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T12:44+0300

2024-03-27T12:44+0300

2024-03-27T12:44+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Соединенным Штатам и их союзникам не удается прекратить атаки хуситов (движение "Ансар Аллах") на корабли и военные суда, несмотря на использование дорогостоящего оружия, пишет Bloomberg."Несмотря на всю дорогостоящее вооружение, которое США и их союзники бросают против исламистской группировки с северо-запада Йемена (хуситов - ред.), им не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли", - сказано в публикации. Присутствие хутистов продолжается несмотря на снижение их возможностей.Неназванный американский военный чиновник отмечает, что сдерживание хуситов обходится США очень дорого и невыгодно. Аналитики считают, что повстанцы смогут наносить удары еще несколько месяцев. Если в результате атак хуситов погибнут иностранные солдаты, США могут перейти к нанесению ударов по лидерам движения, заключили в издании.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.

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хуситы, красное море, сша, новости