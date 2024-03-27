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В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем

В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем - 27.03.2024, ПРАЙМ

В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем

Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T06:21+0300

2024-03-27T06:21+0300

2024-03-27T06:21+0300

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БАЙКАЛЬСК, 27 мар - ПРАЙМ. Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Общий турпоток (России - ред.) с Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона туристов", - сказал Вахруков в кулуарах 15-й сессии Совета по туризму расширенной туманганской инициативы. Он отметил, что за полгода после запуска механизма безвизовых групповых поездок с Китаем в Россию удалось "привлечь около 250 тысяч гостей из КНР". "Внутренний туризм вернулся к допандемийным показателям и показывает хорошую динамику, поэтому сейчас большое внимание уделяем привлечению иностранных путешественников. С 2024 года Россия запустила масштабную программу продвижения турпродукта за рубежом, определены 17 приоритетных стран, в том числе Китай. Будем рассказывать, какие предложения есть в России, презентуем свой бренд, расскажем о городах и точках притяжения", - добавил замминистра. Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.

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