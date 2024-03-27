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В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем - 27.03.2024, ПРАЙМ
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В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем
В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем - 27.03.2024, ПРАЙМ
В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем
Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T06:21+0300
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БАЙКАЛЬСК, 27 мар - ПРАЙМ. Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Общий турпоток (России - ред.) с Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона туристов", - сказал Вахруков в кулуарах 15-й сессии Совета по туризму расширенной туманганской инициативы. Он отметил, что за полгода после запуска механизма безвизовых групповых поездок с Китаем в Россию удалось "привлечь около 250 тысяч гостей из КНР". "Внутренний туризм вернулся к допандемийным показателям и показывает хорошую динамику, поэтому сейчас большое внимание уделяем привлечению иностранных путешественников. С 2024 года Россия запустила масштабную программу продвижения турпродукта за рубежом, определены 17 приоритетных стран, в том числе Китай. Будем рассказывать, какие предложения есть в России, презентуем свой бренд, расскажем о городах и точках притяжения", - добавил замминистра. Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
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россия, китай, минэкономразвития рф
РОССИЯ, КИТАЙ, Минэкономразвития РФ
06:21 27.03.2024
 
В МЭР раскрыли показатели турпотока между Россией и Китаем

МЭР: общий турпоток между Россией и Китаем в 2023 году составил порядка 1,2 млн человек

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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БАЙКАЛЬСК, 27 мар - ПРАЙМ. Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Общий турпоток (России - ред.) с Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона туристов", - сказал Вахруков в кулуарах 15-й сессии Совета по туризму расширенной туманганской инициативы.
Он отметил, что за полгода после запуска механизма безвизовых групповых поездок с Китаем в Россию удалось "привлечь около 250 тысяч гостей из КНР".
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МЭР оценил возможность полной отмены виз между Россией и Китаем
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"Внутренний туризм вернулся к допандемийным показателям и показывает хорошую динамику, поэтому сейчас большое внимание уделяем привлечению иностранных путешественников. С 2024 года Россия запустила масштабную программу продвижения турпродукта за рубежом, определены 17 приоритетных стран, в том числе Китай. Будем рассказывать, какие предложения есть в России, презентуем свой бренд, расскажем о городах и точках притяжения", - добавил замминистра.
Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться сейчас граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. В середине февраля замглавы МИДа РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
 
РОССИЯКИТАЙМинэкономразвития РФ
 
 
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