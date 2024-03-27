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ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19" - 27.03.2024, ПРАЙМ
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ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19" - 27.03.2024, ПРАЙМ
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило постоянное регистрационное удостоверение на коронавирусный препарат "МИР 19", сообщила... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:03+0300
2024-03-27T10:03+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило постоянное регистрационное удостоверение на коронавирусный препарат "МИР 19", сообщила пресс-служба агентства."В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "МИР 19", по результатам которых министерство здравоохранения России выдало постоянное Регистрационное удостоверение лекарственного препарата", - сказано в сообщении.В агентстве отметили, что доклинические и клинические исследования показали высокую эффективность и безопасность препарата. Он выборочно подавляет активность ключевых генов вируса, не повреждая геном человека."МИР 19" назначается ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Препарат производится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России.
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РОССИЯ, ФМБА России, COVID-19, вакцина, Новости
10:03 27.03.2024
 
ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 "МИР 19"

ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от COVID-19 "МИР 19"

© Пресс-служба ФМБА России | Перейти в медиабанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19" зарегистрирован в России
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 зарегистрирован в России
© Пресс-служба ФМБА России
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило постоянное регистрационное удостоверение на коронавирусный препарат "МИР 19", сообщила пресс-служба агентства.
"В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "МИР 19", по результатам которых министерство здравоохранения России выдало постоянное Регистрационное удостоверение лекарственного препарата", - сказано в сообщении.
В агентстве отметили, что доклинические и клинические исследования показали высокую эффективность и безопасность препарата. Он выборочно подавляет активность ключевых генов вируса, не повреждая геном человека.
"МИР 19" назначается ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Препарат производится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России.
 
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