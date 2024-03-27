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Минфин рассказал, при каком условии регионам спишут кредиты

Минфин рассказал, при каком условии регионам спишут кредиты - 27.03.2024, ПРАЙМ

Минфин рассказал, при каком условии регионам спишут кредиты

Около 1,6 триллиона рублей бюджетных кредитов регионам РФ подпадут под реструктуризацию и могут быть списаны при инвестировании в новые проекты, сообщается на... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T14:52+0300

2024-03-27T14:52+0300

2024-03-27T15:00+0300

минфин

регионы

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Около 1,6 триллиона рублей бюджетных кредитов регионам РФ подпадут под реструктуризацию и могут быть списаны при инвестировании в новые проекты, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на доклад первого замминистра финансов Леонида Горнина на круглом столе в Совете Федерации."Леонид Горнин сообщил, что из бюджетных кредитов субъектов РФ под реструктуризацию попадает около 1,6 триллиона рублей. В эту сумму не входят выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты, а также средства, выделяемые на опережающее финансирование. Предполагается, что в рамках реализации поручения, озвученного в послании президента, треть долга будет возвращаться регионами по существующим графикам, а оставшиеся две трети будут перенесены с периода 2025 по 2029 год на срок с 2030 по 2039 год", - говорится в сообщении.Как уточнили в Минфине, регионы получат возможность списать перенесенную к погашению задолженность по бюджетным кредитам в случае реинвестирования высвобожденных в результате переноса сроков погашения средств на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда, а также в новые инвестиционные проекты при достижении соответствующих результатов проектов."Сейчас будет идти активная фаза реализации инвестиционных проектов. Ожидаем положительные, в том числе экономические, эффекты по всем базовым направлениям", - отметил Горнин, слова которого приводятся в сообщении.При этом если регион не инвестирует высвобождаемые средства в указанные проекты или не достигнет запланированных результатов, то субъекту РФ будет необходимо обеспечить с 2030 по 2039 год погашение перенесенного долга по бюджетным кредитам, что обеспечит комфортную нагрузку для региональных бюджетов, указали в министерстве.Президент РФ Владимир Путин, выступая с послание Федеральному собранию 29 февраля, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов.

https://1prime.ru/20240313/finance-846261759.html

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минфин, регионы