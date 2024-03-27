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Дело об оправдании терроризма завели из-за скандальных постов о "Крокусе"

Дело об оправдании терроризма завели из-за скандальных постов о "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ

Дело об оправдании терроризма завели из-за скандальных постов о "Крокусе"

Дело об оправдании терроризма завели на Николая Конашенока, который публиковал скандальные посты о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает ГСУСК по... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:51+0300

2024-03-27T11:51+0300

2024-03-27T11:51+0300

суд

терроризм

крокус сити холл

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - ПРАЙМ. Дело об оправдании терроризма завели на Николая Конашенока, который публиковал скандальные посты о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает ГСУСК по Санкт-Петербургу.По данным следствия, Конашенок 22-25 марта размещал в социальных сетях комментарии, которые оправдывали террористический акт в подмосковном концертном зале."Следственным отделом по Центральному району ГСУСК по Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", - заявили в ГСУСК.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из них дети.

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суд, терроризм, крокус сити холл, санкт-петербург