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Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко

Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко - 27.03.2024, ПРАЙМ

Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко

Выписаны уже 76 пострадавших в трагедии в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, среди них один ребенок, рассказал РИА Новости глава Минздрава России Михаил... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:53+0300

2024-03-27T13:53+0300

2024-03-27T14:12+0300

россия

минздрав

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Выписаны уже 76 пострадавших в трагедии в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, среди них один ребенок, рассказал РИА Новости глава Минздрава России Михаил Мурашко."Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей", - сказал министр.Взрыв, повлекший за собой пожар, в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По словам очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из них дети.

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россия, минздрав, крокус сити холл