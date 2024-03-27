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Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко
Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко - 27.03.2024, ПРАЙМ
Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко
Выписаны уже 76 пострадавших в трагедии в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, среди них один ребенок, рассказал РИА Новости глава Минздрава России Михаил... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:53+0300
2024-03-27T14:12+0300
россия
минздрав
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Выписаны уже 76 пострадавших в трагедии в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, среди них один ребенок, рассказал РИА Новости глава Минздрава России Михаил Мурашко."Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей", - сказал министр.Взрыв, повлекший за собой пожар, в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По словам очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из них дети.
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россия, минздрав, крокус сити холл
РОССИЯ, Минздрав, Крокус сити холл
13:53 27.03.2024 (обновлено: 14:12 27.03.2024)
 
Из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе", заявил Мурашко

Мурашков: из больниц выписали 76 пострадавших в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБрифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко
Брифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Выписаны уже 76 пострадавших в трагедии в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, среди них один ребенок, рассказал РИА Новости глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей", - сказал министр.
Взрыв, повлекший за собой пожар, в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По словам очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из них дети.
 
РОССИЯМинздравКрокус сити холл
 
 
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