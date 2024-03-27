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Опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", сообщил СК
Опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", сообщил СК - 27.03.2024, ПРАЙМ
Опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", сообщил СК
На текущий момент опознали 84 тела погибши при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", включая пятерых детей, следует из публикации Следственного комитета... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T17:41+0300
2024-03-27T17:41+0300
2024-03-27T17:42+0300
крокус сити холл
следственный комитет
теракт
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На текущий момент опознали 84 тела погибши при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", включая пятерых детей, следует из публикации Следственного комитета России в Telegram."На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - сказано в сообщении.СК добавил, что получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта.Кроме того, отметило ведомство, следствие изучает данные с технических средств террористов и проверяет, использовался ли интернет при подготовке. СК также проверит вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в "крокус сити холле".Общее число жертв теракта достигло 140. Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из них дети. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об еще одном погибшем, который скончался в больнице. Он добавлял 27 марта, что состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, 19 - как тяжелое.
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крокус сити холл, следственный комитет, теракт
Крокус сити холл, Следственный комитет, теракт
Опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", сообщил СК
СК: опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", в том числе тела 5 детей
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На текущий момент опознали 84 тела погибши при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", включая пятерых детей, следует из публикации Следственного комитета России в Telegram.
"На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - сказано в сообщении.
СК добавил, что получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта.
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Кроме того, отметило ведомство, следствие изучает данные с технических средств террористов и проверяет, использовался ли интернет при подготовке. СК также проверит вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в "крокус сити холле".
Общее число жертв теракта достигло 140. Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из них дети. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об еще одном погибшем, который скончался в больнице. Он добавлял 27 марта, что состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, 19 - как тяжелое.