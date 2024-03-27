https://1prime.ru/20240327/krokus-846796569.html
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков - 27.03.2024, ПРАЙМ
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Никаких официальных версий по теракту в "Крокус Сити Холле" пока не высказывалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T21:38+0300
2024-03-27T21:38+0300
2024-03-27T21:46+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Никаких официальных версий по теракту в "Крокус Сити Холле" пока не высказывалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказывал. Поэтому здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", — сказал Песков "Известиям".Песков подчеркнул, что спецслужбы ведут работу, чтобы "подкрепить уже существующие версии и остановиться на одной аргументированной"."Надо чуть-чуть набраться терпения и дождаться, пока наши следственные органы и специальные службы придут уже к окончательным выводам, опираясь на факты", - сказал Песков.В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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россия, крокус сити холл, теракт, дмитрий песков
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Дмитрий Песков
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
Песков: никаких официальных версий по теракту не было, надо их дождаться
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Никаких официальных версий по теракту в "Крокус Сити Холле" пока не высказывалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказывал. Поэтому здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", — сказал Песков "Известиям".
Песков подчеркнул, что спецслужбы ведут работу, чтобы "подкрепить уже существующие версии и остановиться на одной аргументированной".
"Надо чуть-чуть набраться терпения и дождаться, пока наши следственные органы и специальные службы придут уже к окончательным выводам, опираясь на факты", - сказал Песков.
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек
В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.