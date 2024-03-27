https://1prime.ru/20240327/kvartira-846730311.html

Найдена квартира, где жили арестованные по делу о теракте в "Крокусе"

Найдена квартира, где жили арестованные по делу о теракте в "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ

Найдена квартира, где жили арестованные по делу о теракте в "Крокусе"

Арестованные по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T05:51+0300

2024-03-27T05:51+0300

2024-03-27T06:03+0300

происшествия

крокус сити холл

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ТВЕРЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Арестованные по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери, при этом их соседи называют квартирантов тихими и вежливыми, выяснили корреспонденты РИА Новости. По делу о террористическом акте на данный момент заключены под стражу восемь обвиняемых. Четверых называют непосредственными исполнителями, один сдавал им квартиру. Еще трое - Исроил Исломов, а также его двое сыновей Диловар и Аминчон. У Диловара была машина Renault, на которой террористы скрылись с места преступления. Корреспонденты агентства выяснили, что Аминчон Исломов вместе с семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова, расположенной в Московском районе Твери. Там же жил его отец Исроил. Соседи рассказали, что Исломовы были тихими, вежливыми и культурными, всегда здоровались, их никогда не видели в состоянии опьянения. В семье было много детей. В квартире, где жили подозреваемые, были слышны детские голоса, однако после звонка в дверь за ней стало тихо - не было слышно ни детей, ни взрослых, дверь корреспондентам никто не открыл. По словам соседки, она не знает, куда делись Исломовы, она не видела и жену Аминчона. "Хотя его машина вон стоит. Это его такси", - сказала женщина. "Единственное, что я никогда не наблюдала… Даже видя, что я старая женщина, захожу с двумя сумками, поднимаю пакеты наверх, - открывается дверь (у Исломовых), и никто никогда никакой помощи не предложит, хотя у них это в крови, они любят людям помогать, а эти - никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут", - рассказала она. Нападение на "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер прорвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из них дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, террористы планировали перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.26 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко отчитался о состоянии пострадавших при теракте. По его словам, 22 человека находятся в тяжелом состоянии, состояние 33 человек оценивается как средней тяжести, а 27 планируют выписать. Всего пострадали 205 человек, из них 92 остаются в больницах, включая шестерых детей. Девять, а также один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Тем не менее, 63 пострадавших, включая одного ребенка, выписали из больниц, заключил Мурашко.Председатель СК Александр Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день были арестованы еще троих фигурантов. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.

https://1prime.ru/20240327/syropyatov-846729551.html

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крокус сити холл