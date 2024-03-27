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Раскрыто, как долго нужно копить на квартиру в Москве
Раскрыто, как долго нужно копить на квартиру в Москве - 27.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как долго нужно копить на квартиру в Москве
Доступность квартир в моссковских новостройках снизилась в 2023 году, семье со среднестатистическим доходом нужно копить на покупку недвижимости. Об этом пишет... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:04+0300
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МОСКВА, 27 марта - ПРАЙМ. Доступность квартир в моссковских новостройках снизилась в 2023 году, семье со среднестатистическим доходом нужно копить на покупку недвижимости. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные риелторской и консалтинговой компании "Метриум".Эксперты взяли семью из двух работающих человек, которые получают доход, равный среднедушевому доходу жителя столицы, и из их совокупных средств вычли прожиточный минимум двух москвичей. Таким образом, аналитики рассчитали коэффициент доступности новостроек массового сегмента."Предполагается, что потенциальные покупатели откладывают на приобретение жилья весь чистый доход за вычетом прожиточного минимума", - подчеркивает газета.Согласно подсчетам, в 2023 году коэффициент составил семь лет и два месяца."Доступность новостроек снизилась прежде всего из-за роста цен на них. Средняя стоимость квартиры комфорт-класса на первичном рынке в IV квартале 2023-го составила 14,5 млн рублей против 12,1 млн рублей в аналогичный период 2022-го — за год средняя цена выросла на 20%", - поясняют эксперты.
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МОСКВА, Недвижимость, жилье
Раскрыто, как долго нужно копить на квартиру в Москве
"Метриум": на покупку квартиры в Москве семье придется копить более семи лет
МОСКВА, 27 марта - ПРАЙМ.
Доступность квартир в моссковских новостройках снизилась в 2023 году, семье со среднестатистическим доходом нужно копить на покупку недвижимости. Об этом пишет газета "Известия"
со ссылкой на данные риелторской и консалтинговой компании "Метриум".
Эксперты взяли семью из двух работающих человек, которые получают доход, равный среднедушевому доходу жителя столицы, и из их совокупных средств вычли прожиточный минимум двух москвичей. Таким образом, аналитики рассчитали коэффициент доступности новостроек массового сегмента.
"Мир квартир": новостройки в России за первый квартал заметно подорожали
"Предполагается, что потенциальные покупатели откладывают на приобретение жилья весь чистый доход за вычетом прожиточного минимума", - подчеркивает газета.
Согласно подсчетам, в 2023 году коэффициент составил семь лет и два месяца.
"Доступность новостроек снизилась прежде всего из-за роста цен на них. Средняя стоимость квартиры комфорт-класса на первичном рынке в IV квартале 2023-го составила 14,5 млн рублей против 12,1 млн рублей в аналогичный период 2022-го — за год средняя цена выросла на 20%", - поясняют эксперты.