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Раскрыто, как долго нужно копить на квартиру в Москве

Раскрыто, как долго нужно копить на квартиру в Москве - 27.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как долго нужно копить на квартиру в Москве

Доступность квартир в моссковских новостройках снизилась в 2023 году, семье со среднестатистическим доходом нужно копить на покупку недвижимости. Об этом пишет... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T16:04+0300

2024-03-27T16:04+0300

2024-03-27T16:04+0300

москва

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жилье

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МОСКВА, 27 марта - ПРАЙМ. Доступность квартир в моссковских новостройках снизилась в 2023 году, семье со среднестатистическим доходом нужно копить на покупку недвижимости. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные риелторской и консалтинговой компании "Метриум".Эксперты взяли семью из двух работающих человек, которые получают доход, равный среднедушевому доходу жителя столицы, и из их совокупных средств вычли прожиточный минимум двух москвичей. Таким образом, аналитики рассчитали коэффициент доступности новостроек массового сегмента."Предполагается, что потенциальные покупатели откладывают на приобретение жилья весь чистый доход за вычетом прожиточного минимума", - подчеркивает газета.Согласно подсчетам, в 2023 году коэффициент составил семь лет и два месяца."Доступность новостроек снизилась прежде всего из-за роста цен на них. Средняя стоимость квартиры комфорт-класса на первичном рынке в IV квартале 2023-го составила 14,5 млн рублей против 12,1 млн рублей в аналогичный период 2022-го — за год средняя цена выросла на 20%", - поясняют эксперты.

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