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Россельхознадзор выступил за выпуск отечественных ветпрепаратов

Россельхознадзор выступил за выпуск отечественных ветпрепаратов - 27.03.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор выступил за выпуск отечественных ветпрепаратов

Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов в РФ, но считает, что нужно развивать отечественное производство, сообщили РИА Новости в... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T12:03+0300

2024-03-27T12:03+0300

2024-03-27T12:03+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов в РФ, но считает, что нужно развивать отечественное производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Производители импортных ветеринарных препаратов потеряли российский рынок, отказавшись в 2023 году от сертификации Россельхознадзора, запасы ряда известных импортных препаратов для животных в ветеринарных аптеках подошли к концу, написала в среду газета "Ведомости". "Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов для домашних животных и всецело выступает за развитие отечественного производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. По данным информационных систем, российские предприятия динамично наращивают объемы производства продукции и активно выводят на рынок новые лекарственные препараты", - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора. Там отметили, что ведомство не видит необходимости в наличии полных российских аналогов зарубежных лекарств. "В тех или иных комбинациях существуют практически все лекарственные препараты отечественного производства для профилактики или лечения болезней животных, циркулирующих на территории России", - пояснили в пресс-службе. В РФ с 1 сентября 2023 года введен запрет на оборот лекарственных средств, выработанных на площадках, которые не подтвердили соответствие своих производственных площадок требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза. Эти правила были приняты в 2016 году и обязательны для исполнения российскими и зарубежными производителями ветеринарных лекарственных препаратов.

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россельхознадзор, новости, отечественные лекарства